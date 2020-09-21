Рынок жилья в Москве вернулся к "доковидным" показателям

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Объем регистраций на вторичном рынке жилья Москвы вернулся к показателям докарантинного периода и составил 14 695 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья по итогам августа, посчитали в столичном Росреестре.

"Августовский показатель сопоставим с мартом текущего года, когда был зафиксирован наибольший в 2020 году объем регистраций на вторичном рынке недвижимости - разница составляет менее 1%. Данная статистика подтверждает заявления экспертов строительной отрасли о том, что к осени объём сделок со вторичкой вернулся к показателям докарантинного периода", - отметил глава управления Игорь Майданов.

Показатель августа превышает данные июля на 30%, когда было зарегистрировано 11 303 переходов прав. В сравнении с августом прошлого года, когда было оформлено 10 683 таких договора, показатель увеличился на 38%.

Всего с января по август текущего года столичным Росреестром зафиксирован 77 891 переход прав на вторичном рынке недвижимости, что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года (95 312).