Вице-премьер Григоренко возглавил наблюдательный совет ВТБ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко возглавил наблюдательный совет ВТБ, свидетельствуют материалы госбанка.

До этого с 2017 года председателем набсовета ВТБ являлся министр финансов Антон Силуанов. В этом году он не был выдвинут в набсовет ВТБ, поскольку был номинирован в совет директоров другого государственного банка: на прошлой неделе он возглавил набсовет Сбербанка.

Новый состав набсовета ВТБ был избран на годовом собрании акционеров банка, которое прошло 24 сентября в заочной форме. Из числа новых директоров помимо Григоренко в набсовет вошли первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников и замминистра финансов Алексей Моисеев. Вместо бывшего главы Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Шахмара Мовсумова в совет был избран его преемник Исрафил Мамедов.

Из предыдущего состава в набсовет не вошли замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, а также зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Таким образом, Банк России потерял своего единственного представителя в набсовете ВТБ.

Остальные утвержденные кандидаты входят в действующий состав набсовета: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава ВТБ Андрей Костин, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги, член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин, а также глава банка "Открытие" Михаил Задорнов и руководитель банка "Траст" Александр Соколов.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), а также банк "ФК Открытие" (напрямую и косвенно контролирует 14,8% акций). Миноритарным акционерам принадлежит 18,97% голосующих акций банка.