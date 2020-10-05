Компания в США впервые получила скидку "на бедность" при расчете штрафа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США снизило в несколько раз штраф за нарушение закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act), приняв во внимание сложное финансовое положение компании-нарушителя, сообщает xco.news.

Sargeant Marine Inc., которая занимается производством и транспортировкой асфальта и битума, убеждала правоохранителей, что штраф, если он будет наложен в полном объеме, приведет к банкротству компании. Учитывая это, американские правоохранители снизили штраф для нее на 80%: с минимум $90 млн до $16,6 млн.

Sargeant Marine, сообщил Минфин США, в сентябре признала, что платила миллионные взятки чиновникам в Бразилии, Венесуэле и Эквадоре в 2010-2018 гг., чтобы получать заказы на поставку асфальта. В сообщении ведомства подробно описывается, какие схемы для этого были использованы. В результате компания смогла дополнительно заработать более $38 млн, подсчитали правоохранители.

Согласно принятому порядку, штраф для Sargeant Marine должен был бы составить $120-200 млн. Однако сначала компания получила скидку за деятельное сотрудничество со следствием - 25%, что снизило сумму до $90 млн. Sargeant Marine прекратила деятельность в трех странах, где произошли нарушения.

Правоохранители изучили отчетность компании, чтобы понять, какую сумму штрафа она реально может заплатить. В 2019 году Минфин принял специальный порядок применения штрафов к компаниям, которые имеют ограниченные финансовые возможности и могут разориться из-за штрафа, нанеся тем самым ущерб ни в чем не повинным работникам. Дело Sargeant Marine стало первым, в котором новый порядок был применен, и оно показывает, как правоохранители, возможно, будут использовать новый порядок на практике, пишет The Wall Street Journal. Американские правоохранители наложили значительный штраф, но - в то же время оставляющий компании возможность продолжить нормальную работу и вести эффективный бизнес.

Минюст и ранее, налагая штрафы, принимал во внимание финансовое положение компании-плательщика, однако новый порядок позволяет делать это более прозрачно и последовательно, говорят эксперты.