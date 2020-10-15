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Девелопер "Самолет" решил разместить 5% капитала на Мосбирже

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" официально объявил о планах провести IPO на "Московской бирже" в четвертом квартале 2020 года. Компания планирует в рамках IPO продать около 5,1% от нынешнего уставного капитала.

Акции продают через ООО "Юридическое агентство "Московия" Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и Павел Голубков (1%, 0,5%, и 3,6% соответственно). Голубков затем часть вырученных средств (деньги от продажи 2,5% акций) вернет в компанию, выкупив акции допэмиссии "Самолета".

Планируется, что free float в итоге составит 5% увеличенного уставного капитала, говорится в сообщении компании. Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и BCS Global Markets.

Полученные средства "Самолет" планирует направить на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.

Среднесрочной задачей "Самолета" в новом статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30-40%, отметил через пресс-службу гендиректор группы Антон Елистратов.

Голубков, Кенин и Евтушевский - крупнейшие акционеры "Самолета". Их актуальные доли в компании - соответственно 49%, 36,5% и 9,5% соответственно, говорится в материалах для инвесторов. По 2,5% - у гендиректора Антона Елистратова и председателя совета директоров "Смолета", брата Павла Голубкова Дмитрия.

Группа "Самолет" - один из ведущих девелоперов Московского региона. По оценке Cushman&Wakefield, стоимость активов группы на конец июня составляет 201 млрд рублей. Группа создана в 2012 году.

Недавно в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров совет директоров "Самолета", исходя из независимой оценки, утвердил цену выкупа акций у потенциально несогласных акционеров - 1724,32 рубля за акцию. Это подразумевает оценку всей компании в 103 млрд рублей. При этом инвестбанкиры, знакомые с планами "Самолета", говорили "Коммерсанту", что акционеры оценивают бизнес группы в 60-90 млрд рублей.

Самолет Павел Голубков Мосбиржа ВТБ Капитал Михаил Кенин Игорь Евтушевский

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