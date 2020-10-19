Новак сохранил пост главы совета директоров "Транснефти"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Транснефти" вновь возглавил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает компания.

30 сентября был избран новый состав совета директоров монополии. Помощник заместителя председателя правительства Юрия Борисова Алексей Козлов вошел в совет директоров "Транснефти" вместо экс-министра транспорта РФ Максима Соколова, который сейчас является вице-губернатором Санкт-Петербурга. В совете директоров монополии, помимо Новака, остались экс-губернатор Нижегородской области, председатель совета директоров ООО "Аэромакс" Валерий Шанцев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший глава "Башнефти" Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, глава "Транснефти" Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Илья Клебанов.

Все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы".