Акции девелопера "Самолет" получили листинг на Мосбирже

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" приняла решение включить акции девелопера "Самолет" в список бумаг, допущенных к торгам, сообщила биржа.

Бумаги отнесены к третьему уровню листинга.

В середине октября "Самолет" официально объявил о планах провести IPO на "Московской бирже" в четвертом квартале текущего года. Акции в рамках сделки - около 5,1% от нынешнего уставного капитала - продают Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и Павел Голубков (1%, 0,5%, и 3,6% соответственно). Голубков затем часть вырученных средств (деньги от продажи 2,5% акций) вернет в компанию, выкупив акции допэмиссии "Самолета". Планируется, что free float в итоге составит 5% увеличенного уставного капитала. Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и BCS Global Markets.

Среднесрочной задачей "Самолета" в новом статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30-40%, сообщала ранее компания.

Недавно в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров совет директоров "Самолета", исходя из независимой оценки, утвердил цену выкупа акций у потенциально несогласных акционеров - 1724,32 рубля за акцию. Это подразумевает оценку всей компании в 103 млрд рублей. При этом инвестбанкиры, знакомые с планами "Самолета", говорили "Коммерсанту", что акционеры оценивают бизнес группы в 60-90 млрд рублей.

Голубков, Кенин и Евтушевский - крупнейшие акционеры "Самолета". Их актуальные доли в компании 49%, 36,5% и 9,5% соответственно. По 2,5% - у гендиректора Антона Елистратова и председателя совета директоров "Самолета", брата Павла Голубкова Дмитрия.

Группа "Самолет" - один из ведущих девелоперов Московского региона. По оценке Cushman&Wakefield, стоимость активов группы на конец июня составляет 201 млрд рублей. Группа создана в 2012 году.