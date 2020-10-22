Алюминиевый завод "РусАла" привлекает от ВТБ овердрафт до 150 млн рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ВТБ предоставит АО "РусАл Красноярский Алюминиевый Завод" овердрафт на сумму до 150 млн рублей сроком на год, говорится в материалах ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод", выступающего поручителем по данному договору.

Выплата процентов за пользование кредитом осуществляется по ключевой ставке Банка России, увеличенной на 0,8% годовых.

Цель привлечения средств не названа.

Красноярский алюминиевый завод - один из 7 сибирских алюминиевых заводов "РусАла". Проектная мощность КрАЗа составляет 1 млн тонн металла в год. На долю завода приходится 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства.