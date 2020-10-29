Власти РФ выделят 5,5 млрд руб. на погашение ипотеки для части семей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотеки для семей, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети, заявил премьер России Михаил Мишустин.

Об этом он рассказал на совещании правительства. По словам премьера, родители в таких семьях могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту.

Мишустин назвал льготы по ипотеке одной из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми.

"В течение года мы уже выделили на эти цели 35 млрд рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей", - заметил он.