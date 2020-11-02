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Правительство одобрило новый формат освоения углеводородов в РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило проект федерального закона "О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах". Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Законопроект создает в России новые правовые условия для совместной реализации нефтегазовых проектов. Документ направлен на стимулирование инвестиций в масштабные проекты освоения углеводородов, в том числе на шельфе РФ. Законопроект разработан с учетом инициатив крупных компаний отрасли, пояснили "Интерфаксу" в Минприроды.

Соглашение о сервисных рисках

Документ вводит две новые конструкции - соглашение о сервисных рисках (ССР, базовое) и соглашение о финансировании (СФ, вспомогательное). Эти конструкции определяют взаимодействие сторон при реализации проекта, конкретизируют распределение добытого сырья. Кроме того, в соглашениях прописывается гарантии и ответственность партнеров перед государством и третьими лицами за вред, который может быть причинен при осуществлении проекта.

Лицензия на участок недр не может быть внесена в качестве вклада в ССР. Вкладами в совместную деятельность могут быть деньги, имущество, работы и иные действия.

При этом государство не привлекается в сделку. ССР заключается между владельцем лицензии на участок недр и оператором проекта. Стороны могут заключить ССР на все этапы пользования недрами (ГРР, разведка, добыча) или на какой-то отдельный этап (например, только ГРР). Для управления проектом в рамках заключенного ССР может создаваться управляющий комитет, в который входят представители сторон.

ССР конкретизирует риски сторон. Здесь есть оператор с четко определенным функционалом и пользователь недр с четко установленными обязанностями.

Так, оператор может получить компенсацию расходов и часть доходов только в случае добычи углеводородов и только за счет продажи добытого сырья. Поэтому, если количество или качество запасов оказались менее ожидаемых, либо изменились макроэкономические показатели проекта, оператор может не получить ничего. При этом в каждом конкретном году размер компенсационной части оператора может быть ограничен, что делается для того, чтобы недропользователь как можно раньше мог получить доход от разработки месторождения.

В тексте ССР обозначается распределение добытых углеводородов. При этом распределение доходной части не зависит от размера расхода стороны. Экономика отношений по разделу углеводородов напоминает соглашение о разделе продукции (СРП), но в отличие от него, ССР не затрагивает отношения по пользованию недрами, а регламентирует исключительно гражданско-правовые отношения между недропользователем и оператором.

Пользование недрами при ССР осуществляется в строгом соответствии с законом "О недрах", для государства единственным ответственным лицом является недропользователь. В случае нарушения законодательства привлекается к ответственности именно недропользователь, который по условиям СРР требует от оператора компенсации понесенных расходов либо совершения необходимых действий для устранения правонарушения.

Соглашение о финансировании

Соглашение о финансировании (СФ) является для оператора инструментом по привлечению инвестиций. Оно заключается между оператором (в рамках СФ он называется Управляющим товарищем) и неограниченным кругом инвесторов. Недропользователь не является стороной СФ и не связан никакими обязательствами с инвесторами. Заключение СФ не является обязательным, так как у оператора могут быть собственные источники финансирования проекта.

В целом ССР и СФ широко используются в мировой практике при разработке месторождений углеводородов. Российские нефтяные компании на похожих договорных условиях проводят разработку месторождений за пределами РФ и ранее заключали их по английскому праву, в том числе для реализации российских проектов. Разработка данного законопроекта вызвана введением западных санкций против РФ, чтобы в российском законодательстве появились договорные конструкции из международной практики.

Как сообщалось, идею рискового договора в 2015 году предлагала "Газпром нефть" - после введения санкций в отношении РФ. Суть предложения компании была в том, что недропользователь предоставляет компании-оператору доступ к участку недр. А оператор на условиях коммерческого риска занимается на этом участке изучением и добычей углеводородов. Он же несет расходы, связанные с разработкой месторождения. После начала добычи между сторонами могут распределяться как добытые углеводороды, так и доходы от их продажи.

Однако, тогда Минфин раскритиковал предложения "Газпром нефти", а Минприроды и Минэнерго оценили их положительно, но не увидели необходимости утверждать их законодательно.

Минприроды

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