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Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 перешли к снижению после слов Трампа

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Фьючерсы на фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 перешли к резкому снижению в среду на заявлениях президента США Дональда Трампа, назвавшего "мошенничеством" подсчет голосов на президентских выборах.

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Трамп, обращаясь к своим сторонникам, выразил уверенность, что победил в президентских выборах, хотя подсчет голосов далек от завершения. Он также объявил о намерении обратиться в Верховный суд.

В последние месяцы Трамп неоднократно давал понять, что не примет результаты выборов, если победителем окажется кандидат от Демократической партии Джо Байден, и оспорит их в Верховном суде.

По последним данным, Байден опережает Трампа, набирая 236 голосов членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 213 голосах у Трампа.

Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 11:10 мск снизилось на 14,85 пункта (0,44%) и составило 3346,75 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones упала к этому времени на 282 пункта (1,03%), до 27094 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 вырос на 144,25 пункта (1,28%), до 11410 пунктов.

Dow Jones S&P 500

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