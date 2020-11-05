BP собралась продать штаб-квартиру в Лондоне за 250 млн фунтов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Британская нефтяная компания BP Plc ведет переговоры о продаже офиса в Лондоне, в котором расположена штаб-квартира компании, чтобы иметь возможность погашать задолженность в условиях кризиса, вызванного пандемией, пишет The Wall Street Journal.

Представитель BP заявил, что, если офис, где работает руководство компании, будет продан, BP арендует его обратно.

По информации источников WSJ, компания рассчитывает привлечь 250 млн фунтов стерлингов ($324 млн) за счет продажи помещения гонконгской Lifestyle International Holdings Ltd.

BP купила офис в лондонском районе Мейфэр в 2001 году у шведской Ericsson AB, когда прогнозы указывали на перспективы роста нефтяного спроса, а рыночная стоимость нефтяных компаний росла. Британская компания незадолго до этого закрыла сделку по приобретению Amoco, что стало на тот момент крупнейшей покупкой американской компании со стороны иностранного конкурента.

Сейчас представители отрасли сталкиваются с совершенно иными прогнозами. Пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть из-за карантинных мер. Аналитики считают, что возвращение к доковидному уровню спроса может занять годы, если вообще его удастся достичь. BP, в частности, в своем прогнозе в текущем году отметила, что спрос на нефть может никогда не вернуться к уровню 2019 года.

BP уже начала предпринимать попытки уменьшить свою зависимость от нефтяного сектора, наращивая инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Однако это не предотвратило падения капитализации компании более чем вдвое с начала года.

Британская компания при рыночной стоимости в примерно $55 млрд по состоянию на конец сентября имела долг в $40,4 млрд. BP намерена снизить его до $35 млрд, в том числе за счет продажи активов. Ранее в этом году компания продала нефтехимический бизнес за $5 млрд, а также 49% в сети заправок в Великобритании за 400 млн фунтов стерлингов ($518 млн).