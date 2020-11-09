Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9-1,3%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips вслед за активным подъемом внешних фондовых площадок и нефти после подведения предварительных итогов президентских выборов в США (победителем объявлен демократ Джо Байден), снимающего градус неопределенности на рынках. Индексы МосБиржи и РТС на старте торгов прибавили 0,9-1,3%, при этом индикаторы обновили максимумы с конца сентября.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2921,77 пункта (+0,9%), индекс РТС вырос до 1193,87 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" повысились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 77,23 рубля (-0,19 рубля), золото стоит $1958,3 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали акции "РусГидро" (+2,5%), АФК "Система" (+2,1%), "Яндекса" (+1,9%), "НЛМК" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,2%), "Татнефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Россетей" (+1%), Polymetal (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), банка ВТБ (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), UC Rusal (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

ВТБ в третьем квартале восстановил чистую прибыль по МСФО до 17,2 млрд рублей после неудачного второго квартала, в котором он получил лишь 2,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. По сравнению с результатом за тот же период прошлого года квартальная прибыль ВТБ сократилась почти втрое.

Тем не менее, опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством "Интерфакс", который предполагал 17 млрд рублей прибыли за третий квартал. В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 59,1 млрд рублей, это в 2,2 раза ниже прибыли, заработанной годом ранее.

Комментарии аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС. Завершение подсчета голосов выборщиков показало победу Джо Байдена на президентских выборах в США – итоги выборов (хотя и не признаны Трампом) создают условия для восстановления готовности инвесторов к принятию риска на фоне сокращения неопределенности.

Между тем, распределение мест в американском Сенате окончательно определится лишь в январе следующего года, когда пройдут выборы сенаторов от штата Джорджия. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление коррекции доллара вниз вслед за снижением индекса доллара (DXY).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в начале недели мировые рынки продолжат отыгрывать результаты выборов в США. Инвесторы ожидают, что сохранение контроля над Сенатом США со стороны республиканцев будет сдерживать реализацию ряда инициатив демократов, в частности, по повышению налогов. Это способствует ослаблению нервозности на мировых рынках, отодвинув на второй план фактор обострения ситуации с распространением COVID-19, что ведет к активизации покупок по широкому спектру рисковых активов. При этом инвесторы продолжат внимательно следить за подведением итогов выборов в США и попытками оспаривания их результатов проигравшей стороной, что может затянуть процесс утверждения нового президента.

В ходе недели на первый план вновь может выйти ситуация с распространением коронавируса. Высокие темпы роста числа случаев инфицирования в Европе и США будут способствовать активизации ожиданий введения более жестких ограничений, что способно оказать существенное негативное влияние на динамику мировой экономики. В этой связи ближе к концу недели на мировые рынки могут вернуться коррекционные настроения, что будет способствовать их откату от локальных максимумов. Также поддержку коррекции может оказать желание части игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям, что окажет дополнительное давление на широкий спектр рисковых активов, считает Зварич.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ капитал" Елена Шишкина, итоги выборов в США стали известны только вечером в субботу – Джо Байден, очевидно, станет 46-м президентом США после того, как он набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков, перехватив лидерство в штате Пенсильвания. Об этом сообщило сразу несколько СМИ: CNN, AP и Fox News. Также стало известно, что Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие некоторые распоряжения Дональда Трампа: например, планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

На текущей неделе участники рынка продолжат оценивать результаты выборов в США, однако накал страстей пойдет на спад. В понедельник с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард и состоится выступление главы Банка Англии Бейли. Также в понедельник еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь, отмечает аналитик.

В США в минувшую пятницу индексы изменились разнонаправленно в пределах 0,2%, однако недельный рост S&P 500 (+7,3%) стал максимальным для недели, на которой проходили президентские выборы в США, с 1932 года, пишет CNBC. Недельный прирост индексов Dow Jones (+6,9%) и Nasdaq (+9%) стал максимальным с апреля.

В пятницу продолжился подсчет голосов в ключевых штатах. Несмотря на сохранявшуюся в то время неопределенность на президентских выборах, поддержку рынку оказали перспективы сохранения республиканского большинства в Сенате.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,4%) и растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,6%) после того, как в субботу кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах.

Официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. Тем временем действующий президент страны Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Объем китайского экспорта в октябре вырос по итогам пятого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 11,4% относительного того же месяца прошлого года - до $237,18 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем ожидали повышения на 9,3%, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены также растут на результатах президентских выборов в США, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $40,42 за баррель (+2,5% и -3,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $38,1 за баррель (+2,6% и -4,3% в пятницу).

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США.

Тем временем, Ливия, которая недавно начала наращивать производство нефти, сообщила в минувшую субботу, что объемы добычи в стране превысили 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом с декабря 2019 года.