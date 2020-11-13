Рубль показал невнятную динамику к доллару и евро на старте торгов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро не демонстрируют ярко выраженной динамики на Московской бирже в пятницу утром, рубль колеблется вблизи уровней закрытия предыдущего дня на фоне развернувшейся вниз нефти и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 77,21-77,40 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 77,27 руб.1 (-10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,215 руб. (-4,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 7,5 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,545 рубля.

Однако спустя пять минут торгов ситуация на внутреннем валютном рынке несколько изменилась и рубль уже снижался к доллару и евро. Доллар при этом подрастал на 8 копеек (до 77,45 руб.), а евро - на 16,5 копейки (до 91,425 руб.). Доллар при этом оказался на 33,52 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 61,46 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", невнятная динамика валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов является следствием ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в пятницу составила $42,95 за баррель, что на 1,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,6%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,41 за баррель, что на 1,73% ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,8%.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры. На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В Японии в четверг зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 518 тыс. баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 2,31 млн баррелей, дистиллятов - на 5,35 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 600 тыс. и 2 млн баррелей соответственно.