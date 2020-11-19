Рынок акций РФ завершил торги откатом ниже 3050п по индексу МосБиржи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за мировыми площадками из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения ситуации с COVID-19, индекс МосБиржи откатился ниже отметки 3050 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы с февраля акции "РусАла".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3046,49 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1 258,91 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 76,23 рубля (+0,17 рубля), золото просело до $1858,9 за унцию (-0,8%).

Подешевели акции "Северстали" (-2,3%), Сбербанка (-2,2% и -1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (-2,1%), "Татнефти" (-1,9%), Polymetal (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Роснефти" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), банка ВТБ (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Россетей" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III квартале 2020 года выросла на 27% в годовом выражении и составила 28 млрд рублей, за 9 месяцев прибыль сократилась на 11% - до 36,2 млрд рублей. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали чистую прибыль "Газпром нефти" в третьем квартале 2020 года в размере 23,9 млрд рублей, за 9 месяцев - 32,145 млрд рублей.

EBITDA группы "Мечел" (-2%) в III квартале выросла на 6% к предыдущему кварталу, до 9,3 млрд рублей, сообщила компания. Чистый убыток, приходящийся на акционеров "Мечела", составил 26 млрд рублей. Кварталом ранее "Мечел" показал чистую прибыль в размере 47,1 млрд рублей за счет продажи доли в Эльгинском проекте.

Подорожали акции UC Rusal (+3,4%, до 36,1 рубля; утром цена поднималась до 36,57 рубля), также подорожали акции "Магнита" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги АФК "Система" (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

По словам эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, волну распродаж на рынках вызвало усиление опасений относительно тяжелой ситуации с пандемией во многих странах, заставляющей возвращать ограничения. Это создает угрозу начавшемуся восстановлению экономики, увеличивая риски более глубокого и продолжительного кризиса.

Нефть в четверг увеличила волатильность в попытках закрепиться выше $44 за баррель на фоне разнополярных новостей: ожидания пролонгации сделки ОПЕК+ по объемам ограничения добычи нивелировались слухами о возможном развале альянса ОПЕК+. Даже негативный отчет Минэнерго США, вышедший накануне, вызвал довольно умеренную и непродолжительную просадку нефти.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, самым слабым в четверг был сектор нефти и газа, а лучше прочих смотрелся транспортный, при этом активность торгов несколько возросла.

В начале дня поступили новости от разработчиков вакцины Университета Оксфорда и AstraZeneca, что их вариант вакцины является безопасным и вызывает иммунный ответ у всех возрастных групп. Однако рынки уже насытились подобными сообщениями, которые, хоть и дарят надежду, но еще далеки от практического использования. Накануне настроения инвесторов резко ухудшились после объявления новых мер социального дистанцирования в Нью-Йорке. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дефляция в еврозоне может сохраниться в начале 2021 года на фоне свежих мер социальных ограничений. Она также подчеркнула негативные последствия в случае того, если Еврокомиссия не сможет запустить свой план экономической поддержки (в начале недели против него проголосовали Венгрия и Польша, которые выразили несогласие с некоторыми параметрами условий получения такой помощи).

Нефть пыталась ликвидировать утренние потери, но пока испытывает сложности с уверенным ростом. Свежие новости о социальных ограничениях в США и Европе говорят о том, что текущий спрос в этих важных регионах будет оставаться слабым. Более того, начало вакцинации не означает полный отказ от ограничительных мер. Поэтому рынок еще несколько месяцев может быть под давлением. Лишь в Китае, по данным МЭА, в текущем году будет зарегистрирован рост потребления.

Российский рынок акций был сосредоточен на слабости нефти и негативной динамике индексов Европы. Однако общее снижение рынка больше выглядит как снятие среднесрочной перекупленности, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "РусАла" обновили максимум с февраля на фоне сообщений СМИ о прогрессе в переговорах по поставкам алюминия на следующий год. Цены на сам металл (-0,3%, до $1993 за тонну) с начала октября также склонны к росту, но приостановили повышение у психологически важной отметки $2000 за тонну.

Бумаги "Селигдара" выросли вопреки падению цен на золото после того, как акционеры компании на внеочередном общем собрании ранее на неделе утвердили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 2,25 рубля на одну привилегированную акцию и 2,55 рубля на одну обыкновенную. Реестр закроется 30 ноября.

Акции Qiwi после дневного роста перешли к снижению, несмотря на публикацию ожидаемо сильных финансовых результатов за III квартал по МСФО и утверждение квартальных дивидендов в размере $0,34 на акцию.

В США техническая картина широкого рынка ухудшилась еще накануне после закрепления индекса S&P 500 ниже 3590 пунктов. Подобная динамика говорит о рисках развития падения к 3500 пунктам, если индикатору не удастся отыграть потери. Давление на рынок с фундаментальной точки зрения оказывает сохранение сложной ситуации с коронавирусом в США, которая вынудила власти пойти на новые ограничительные меры, в том числе в Нью-Йорке.

Нефтяному рынку локальную поддержку оказывают ожидания заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в конце ноября, на котором, весьма вероятно, будет принято решение о сохранении текущих условий сокращения нефтедобычи как минимум на первый квартал следующего года. Если же нефтедобывающие страны решат ужесточить свою позицию и нарастить нефтедобычу в свете разработки вакцины против вируса, цены на "черное золото" могут перейти к более низким уровням.

Индексы МосБиржи и РТС закрылись вблизи промежуточных поддержек 3050 и 1255 пунктов. На данный момент техническая картина подтверждает коррекционный характер снижения, но все же покупателям стоит действовать очень осторожно - рынок находится на перепутье между возобновлением повышения и ускорением падения. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3010-3100 пунктов, считает Кожухова.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,6-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 снизился на 0,2%, в район 3560 пунктов).

Беспокойство по поводу роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в США и Европе и его экономических последствий нивелирует оптимизм относительно возможного появления в скором времени вакцины против этого заболевания, пишет Associated Press.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. На фоне роста заболеваемости в Соединенных Штатах и ряде других стран вводят новые ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 742 тыс. при прогнозах роста до 710 тыс.

Между тем, продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,85 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,2% с ранее объявленного сентябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть

Нефть вечером в четверг оставалась под умеренным давлением продавцов, цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $44,21 за баррель (-0,3% и +1,4% в среду), декабрьская цена WTI – $41,66 за баррель (-0,4% и +0,9% накануне).

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката из-за отсечки на бирже дивидендов выступили ГДР "Эталон" (-6,9%, до 127,8 рубля; выплаты за 2019 год - 12 рублей на акцию) и акции "М.Видео" (-2,8%, до 716,4 рубля; выплаты за 9 месяцев 2020 года - 30 рублей на акцию), также просели "префы" "Ижстали" (-5,6%), АДР Qiwi (-4,1%, до 1216 рублей), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-2,6%), ГДР TCS Group (-2,6%), бумаги "Группы ЛСР" (-2%), Petropavlovsk (-1,8%), GDR X5 Retail (-1,7%), "ВСМПО-Ависма" (-1,2%), "ОГК-2" (-1,2%), "Детского мира" (-1,2%).

Qiwi в третьем квартале 2020 года увеличила чистую выручку на 11% (до 6,637 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль Qiwi в III квартале текущего года выросла на 73% (до 3,275 млрд рублей). Результат по чистой выручке за отчетный период оказался несколько ниже консенсус-прогноза, предполагавшего ее рост до 6,649 млрд рублей. Результат по чистой прибыли превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших рост этого показателя в III квартале на 64% - до 3,098 млрд рублей.

Совет директоров Qiwi по итогам работы за третий квартал 2020 года и с учетом текущей операционной среды утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,34 на акцию, следует из сообщения группы. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 1 декабря 2020 года, сами выплаты компания планирует провести 3 декабря.

Выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,3%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+6,2%), ПАО "РБК" (+5,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+4,5%), "префы" "Селигдара" (+3,9%), бумаги "Трубной металлургической компании" (+2,4%), ПАО "Группа Черкизово" (+1,9%), ПАО "Русолово" (+1,9%), ПАО "Фармсинтез" (+1,5%).

Чистая прибыль ПАО "Группа Черкизово" по МСФО в III квартале 2020 года выросла почти в три раза в годовом выражении (до 4,53 млрд рублей), прибыль за 9 месяцев увеличилась на 93,3% (до 12,82 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,64 млрд рублей (из них 22,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,12 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 5,65 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").