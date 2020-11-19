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Золото подешевело до минимума за 4 месяца на оптимизме вокруг вакцины

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Золото подешевело до минимума за четыре месяца на фоне ожиданий скорой разработки вакцины против коронавирусной инфекции, что нивелировало негатив новостей о росте числа заболеваний COVID-19 в различных странах, пишет Trading Economics.

Перспективы мировой экономики становятся менее мрачными, в связи с чем инвесторы начинают выводить средства из "безопасных гаваней", к которым относятся драгметалл, и вкладываются в более рискованные активы, отмечают эксперты.

Американская компания Pfizer заявила в среду, что эффективность разрабатываемой ею и германской BioNTech вакцины на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%. Неделей ранее компании говорили о 90% эффективности. Ожидается, что данная вакцина будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

Американская Moderna ранее на этой неделе говорила о том, что ее вакцина, согласно предварительным результатам исследований, эффективна на 94,5%.

Укрепление курса доллара США также снижает привлекательность драгметалла, отмечает MarketWatch.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов в четверг подскочил на 0,39% относительно предыдущего дня.

Еще одним отрицательным фактором стали статданные. В частности, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло впервые с начала октября. Кроме того, индекс производственной активности Филадельфии в ноябре опустился до 26,3 пункта по сравнению с 32,3 пункта в предыдущий месяц.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:34 снизились на 1% – до $1856,1 за унцию.

Контракты на серебро с поставкой в декабре теряют в цене 2,3% – до $23,89 за унцию.

Палладий с поставкой в декабре подешевел на 2,4% – до $2 297,9 за унцию. Котировки январских контрактов на платину снижаются на 0,3% – до $948,1 за унцию.

золото коронавирус

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