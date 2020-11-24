Стрежнев и Бондаренко получили 25% в компании "Волгабаса"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Объединенной машиностроительной группы" (ОМГ) Дмитрий Стрежнев и близкий к транспортному холдингу "Питеравто" бизнесмен Леонид Бондаренко получили 25% в капитале одного из основных юрлиц холдинга "Волгабас", на которое оформлен владимирский автобусный завод - ООО "Бакулин Моторс Групп" (БМГ), следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"В часть структур группы компаний "Волгабас" вошел финансовый инвестор в лице ООО "Реновация". В дальнейшем планируется сделка, которая позволит ГК "Волгабас" до конца 2020 года реорганизовать структуру и создать единую группу, в которую войдут все производственные активы ГК "Волгабас", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автобусной группы, не уточнив подробностей.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 23 ноября.

ООО "Реновация" в равных долях принадлежит единолично контролируемому Стрежневым ООО "Мидстрим Групп" (50%) и ООО "Лизинговая компания "Мегаполис" (50%), единственный владелец которого - Бондаренко. Его ряд СМИ называет фактическим бенефициаром "Питеравто", зарегистрированного в Санкт-Петербурге в 2003 году.

Формальным бенефициаром этой компании, по данным "СПАРК-Интерфакс", является Зинаида Ишевская, совладелец нескольких петербургских транспортных компаний. С Бондаренко ее связывает, например, участие через ООО "АТП "Реванш" в ООО "Волгоградский автобусный парк" (30%), где у самого Бондаренко - 70% долей.

"Питеравто" работает в Москве и Подмосковье, Карелии и Волгограде. В конце июля 2020 года компания выиграла десять крупных тендеров на выполнение пассажирских автоперевозок в Новокузнецке на общую сумму более 18 млрд рублей. Для выполнения контрактов "Питеравто" договорилась о поставках в город 280 новых газовых автобусов: 119 единиц (27 пассажирских мест, полная вместимость - 84 пассажира) - производства Курганского автобусного завода, еще 161 единица (136 автобусов большой вместимости на 28 пассажирских кресел полной вместимостью 111 пассажиров и 25 особо большой вместимости на 38 пассажирских кресел полной вместимостью 182 пассажира) - производства "Волгабаса".

"Этот контракт стал одним из самых крупных в истории автобусного холдинга. Поставка будет осуществляться в сжатые сроки, однако благодаря наличию двух производственных площадок (производство холдинга "разнесено" на два завода: волгоградский ООО "Волгабас Волжский" и владимирский ООО "Бакулин Моторс Групп". - ИФ.) "Волгабас" готов быстро наращивать объемы производства", - отмечает "Волгабас" в пресс-релизе.

Параллельно с получением новокузнецкого контракта автобусный холдинг участвовал в ряде судебных разбирательств в Арбитражном суде Москвы по долгам перед банком "Восточный". Общая сумма требований к производителю автобусов исчислялась несколькими миллиардами рублей.

Ранее сообщалось, что в конце августа московский арбитраж удовлетворил исковое заявление "Восточного" о солидарном взыскании с компаний "Волгабаса" более 910 млн рублей задолженности. В июне тот же суд удовлетворил иск банка о взыскании с восьми структур производителя автобусов 178 млн рублей - речь шла о задолженности ООО "Волгабас Волжский" по кредитам.

Положительная для "Волгабаса" динамика в судебных процессах наметилась в ноябре.

Арбитражный суд Москвы 17 ноября утвердил мировое соглашение между банком "Восточный" и семью его структурами и аффилированными лицами. Мировая заключена по ходатайству сторон - самого банка, а также ООО "Волжские автобусы", ООО "Волгабас", ООО "Волгабас Робо Лаб", ООО "Бакулин Бас Групп Русь", ООО "КВВК", ООО "Грандслэм" и ООО "Национальный оператор общественного транспорта" (НООТ).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", НООТ с 11 ноября 2020 года на 99% принадлежит ООО "Реновация". Еще 1% долей компании - у учрежденного в конце июня текущего года ООО "Волгабас Групп" (ВБГ). В последнем 60% владеет гендиректор "Мидстрим Групп" Григорий Пилипенко (сын Николая Пилипенко, бывшего финансового директора и члена совета директоров "Еврохима"), 20% и 18% - Анатолий и Алексей Бакулины соответственно, по 1% - банк "Восточный" и Рустам Яппаров, контролирующий ООО "Волгабас" через ООО "ФК "Развитие".

По утвержденному московским арбитражем мировому соглашению, единственным ответчиком перед банком "Восточный" выступит НООТ, который признал задолженность по кредитным договорам на сумму 2,8 млрд рублей (2,2 млрд рублей - основной долг, остальное - проценты). От требований к другим ответчикам банк отказался. Погашение основного долга будет производиться частями с января 2021 года по сентябрь 2025 года включительно. Сумма процентов подлежит погашению только после выплаты основного долга.

Весной 2020 года производство "Волгабаса" почти на месяц ушло в вынужденный простой из-за проблем с поставками комплектующих из Китая - компания приостанавливала производство с 4 по 23 марта. В июне СКР возбудил уголовное дело по факту задолженности по заработной плате перед работниками БМГ. По данным СКР по Владимирской области, с марта по июнь этого года руководством завода не выплачивалась зарплата 460 работникам на общую сумму свыше 23 млн 570 тыс. рублей.

Ранее глава БМГ Алексей Бакулин заявлял в СМИ о том, что задолженности по зарплатам перед сотрудниками предприятия полностью погашены. На сайте "Волгабаса" во второй половине года неоднократно сообщалось, что компания работает с полной загрузкой производства. В частности, за счет новокузнецкого контракта и других менее масштабных заказов. Кроме того, "Волгабас" продолжает сотрудничество с французским холдингом Bollore.

Глава экспортного департамента "Волгабаса" Ольга Миронова сообщала, что БМГ заключила договор с французским холдингом Bollore, в рамках которого во Францию будут поставлены 200 автобусных кузовов, выпущенных на производственной площадке во Владимирской области. Французы будут использовать российские кузова в производстве электробусов Bluebus.

"С Марокко мы сейчас начали переговоры по локализации электробуса по лицензионному соглашению с Bollore во Франции и также - сборке кузовов газомоторных и дизельных автобусов для дальнейшей дистрибьюции их по странам Африки", - добавила Миронова, говоря о планах развития сотрудничества с французским партнером.

Она отмечала, что переговоры ведутся и о расширении сотрудничества в СНГ.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами в Казахстане о крупноузловой сборке, которая будет переходить потом уже в мелкоузловую сборку к 2025 году, создании инжинирингового центра по разработке водородного топливного элемента, который должен к 2025 году постепенно или параллельно встать на одну позицию с электробусами, и о дальнейшей дистрибьюции из Казахстана в страны СНГ, в том числе и машкомплектов", - говорила Миронова.