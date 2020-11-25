Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 59 759 494+588 333

Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов

Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов
Фото: Reuters

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск собирается наладить на заводе компании под Берлином производство аккумуляторных батарей.

Как заявил бизнесмен, оно станет самым масштабным в мире, сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время компания ведет строительство предприятия по выпуску электромобилей мощностью около 500 тыс. Model 3 и Tesla Model Y в год в коммуне Грюнхайде, расположенной примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина. Это предприятие станет единственным у Tesla, где будут изготавливаться не только сами машины, но и аккумуляторы для них.

Запуск нового завода запланирован на следующее лето.

В настоящее время компания выпускает батареи для электромобилей в штате Невада, а сами электромобили – в Калифорнии. В 2019 году также был открыт завод по выпуску электромобилей в Китае.

Маск сообщил также, что компания готовится к выводу на рынок нескольких моделей, разработанных специально для продаж в Европе. Он не уточнил, когда именно начнутся производство и продажа этих машин.

Tesla Германия Берлин

Новости

Евразийский экономический форум в Минске отменен

Рынок акций РФ утром превысил знаковые рубежи индексов

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Американские депозитарные расписки Ozon выросли более чем на 10%

Россия в сентябре поставила в Китай рекордный объем СПГ

Нефть продолжила дорожать после достижения максимумов с начала марта

Нефть продолжила дорожать после достижения максимумов с начала марта

Биткойн превысил $19 тысяч впервые за три года

ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО

HeadHunter договорилась о покупке Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей

WSJ узнала о новых планах администрации Трампа по антикитайским санкциям

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');