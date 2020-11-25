Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск собирается наладить на заводе компании под Берлином производство аккумуляторных батарей.

Как заявил бизнесмен, оно станет самым масштабным в мире, сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время компания ведет строительство предприятия по выпуску электромобилей мощностью около 500 тыс. Model 3 и Tesla Model Y в год в коммуне Грюнхайде, расположенной примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина. Это предприятие станет единственным у Tesla, где будут изготавливаться не только сами машины, но и аккумуляторы для них.

Запуск нового завода запланирован на следующее лето.

В настоящее время компания выпускает батареи для электромобилей в штате Невада, а сами электромобили – в Калифорнии. В 2019 году также был открыт завод по выпуску электромобилей в Китае.

Маск сообщил также, что компания готовится к выводу на рынок нескольких моделей, разработанных специально для продаж в Европе. Он не уточнил, когда именно начнутся производство и продажа этих машин.