BofA видит перспективы роста цен на нефть и некоторые металлы в 2021 году. Обзор

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вложения в сырьевые товары могут принести умеренный доход инвесторам в 2021 году, отмечают эксперты BofA Global Research, которые видят потенциал к росту цен на нефть, газ, а также медь, никель и алюминий.

"Индекс сырьевых товаров, торгуемый на ICE, который рассчитывает BofA, снизился на 18,3% за последние 12 месяцев и на 22,8% с начала 2020 года в связи с падением глобальной мобильности и цен на энергоносители. Однако индикаторы цен на промышленные товары, драгметаллы и сельскохозяйственные товары демонстрируют положительную динамику - соответственно 11%, 21% и 2%", - говорится в обзоре BofA.

"В первом полугодии 2021 года мы ожидаем усиления инфляции в США на фоне восстановления экономической активности после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, а также сохранения стимулирующей политики ФРС. Мы также ожидаем, что активность в промышленном секторе по всему миру продолжит расти, и это будет поддерживать цены на промышленные металлы. Кроме того, мы видим, что цикл долгосрочных капиталовложений бизнеса и инвестиций в инфраструктуру продолжается, как в США, так и в Китае", - отмечают эксперты агентства.

"Таким образом, наличие потенциала к росту цен на сырьевые товары вместе с вероятным переходом нефтяного рынка к бэквордации (дальние фьючерсы торгуются ниже, чем ближние) указывает на умеренно позитивную доходность вложений в сырьевые товары в 2021 году", - говорится в обзоре.

Средняя цена Brent в 2021 году составит $50 за баррель

Цены на нефть были крайне волатильными в этом году, средняя стоимость Brent с начала года составляет $43 за баррель, при том, что этот сорт нефти торговался в диапазоне от $19 до $69 за баррель, отмечают аналитики BofA.

Глобальный спрос на нефть рухнул на 16 млн баррелей в сутки (б/с) во втором квартале на фоне локдаунов, введенных по всему миру для сдерживания распространения коронавируса, однако затем начал восстанавливаться. К настоящему времени уровень спроса на 6% ниже, чем в начале года. Ситуацию усугубила ценовая война Саудовской Аравии и России, которая завершилась возвратом сторон к переговорам в рамках ОПЕК+ и заключением соглашения о снижении добычи нефтедобывающими странами сразу на 10 млн б/с.

"Мы ожидаем, что тренды текущего года сохранятся в 2021 году и ожидаем, что средняя цена Brent составит $50 за баррель. Избыток нефти, составляющий порядка 2,9 млн б/с в 2020 году, превратится в дефицит в 1,6 млн б/с в 2021 году. Запасы продолжат снижаться и уменьшатся до нормальных по долгосрочным меркам уровней к концу 2021 года. И, если распространение эффективных вакцин от COVID-19 будет успешным, цена Brent может достигнуть $60 за баррель к середине 2021 года", - говорится в обзоре.

Средняя цена WTI в 2021 году составит $47 за баррель, природного газа - $3,3 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), ожидают в BofA.

"Наши прогнозы для нефтяного рынка основаны на ожиданиях сохранения стимулирующей политики ФРС, усиления инфляции, увеличения темпов экономического роста и восстановления глобальной мобильности, - отмечается в обзоре. - Мы ожидаем, что в следующем году Иран и Венесуэла в основном будут оставаться вне рынка, в то время как ОПЕК+ будет выполнять условия действующего соглашения".

Среди ключевых рисков для рынка аналитики отмечают продление карантинных мер в связи с пандемией COVID-19, потенциальные разногласия в ОПЕК+, а также потенциальный возврат на мировой рынок иранской нефти в случае смягчения санкций в отношении этой страны администрацией следующего президента США Джо Байдена.

Наибольший потенциал роста среди металлов у меди

Победа над коронавирусом благодаря появлению вакцин и восстановление вслед за этим экономической активности на фоне бюджетных стимулов поддержит спрос на сырьевые товары, привязанные к экономическому циклу, особенно на те, запасы которых ограничены, говорится в обзоре.

"В связи с этим, медь, вероятно, продолжит дорожать, в то время как золото может столкнуться с проблемами, - отмечают эксперты. - Фундаментальные факторы в 2021 году, по нашему мнению, будут наиболее сильными для меди - цена металла может подняться $8000 за тонну".

Средняя цена меди в следующем году составит $7588 за тонну, в 2022 - $7625 за тонну, ожидают в BofA.

Среди факторов, которые поддержат цены на медь, аналитики отмечают спрос со стороны Китая и недостаточное увеличение добычи, прогнозируя небольшой дефицит меди в 2021 году.

Прогноз средней стоимости алюминия BofA на 2021 год составляет $2000 за тонну, на 2022 - $1918 за тонну, никеля - соответственно $13704 и $17250 за тонну, цинка - $2588 и $2424 за тонну, свинца - $1950 и $2251 за тонну.

"С открытием мировой экономики рынок золота столкнется с рядом препятствий, в связи с чем подъем цены драгметалла до $3000 за унцию будет проблематичным. Однако сохранение бюджетных и монетарных стимулов, вероятно, вернет цену золота выше $2000 за унцию, - говорится в обзоре. - Усиление инфляции в США будет "медвежьим" фактором для драгметалла".

Аналитики прогнозируют стоимость золота в 2021 году на уровне $2063 за унцию, серебра - $29,13 за унцию, палладия - $1013 за унцию, платины - $2563 за унцию.

Эксперты BofA ожидают, что цены на железную руду будут держаться выше $100 за тонну в течение основной части первого полугодия 2021 года благодаря сохранению высокого спроса на руду со стороны сталелитейных предприятий по всему миру, несмотря на наращивание поставок бразильской Vale. Стабильная активность в сталелитейном секторе, как ожидается, также поддержит цены на уголь.