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Тамбовский пороховой завод будет выпускать медицинские перчатки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Тамбовский пороховой завод с мая 2021 года запустит производство медицинских нитриловых перчаток, сообщила пресс-служба Минпромторга. Предприятие потратит на наладку этого производства больше 1 млрд рублей.

"Унифицированные линии позволят выпускать не только нитриловые перчатки, но также латексные и неопреновые. Данная продукция востребована, - заявил через пресс-службу министр Денис Мантуров. - В рамках проекта предполагается использование отечественной сырьевой базы".

Запуск проекта прошел онлайн.

Проект разработан с учетом уже имеющихся мощностей Тамбовского порохового завода и предполагает размещение восьми унифицированных линий, способных работать автономно, что исключает простой при сервисном обслуживании или поломке. Производственный цикл рассчитан на круглосуточную работу.

Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.

Тамбов Тамбовский пороховой завод Денис Мантуров Минпромторг

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