Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов впервые с января

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в пятницу превысил рубеж 3200 пунктов впервые с января на фоне раллирующей нефти (Brent нацелилась на $50 за баррель) после решения стран ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи с начала 2021 года.

К 10:17 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 3200,23 пункта (+1,2%), после чего немного сдал назад в район 3195 пунктов; индекс РТС составил 1357,7 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Исторический максимум индекса МосБиржи был зафиксирован 20 января - 3226,89 пункта, до которого индикатору остался 1%.

Нефть Brent подорожала в пятницу до $49,6 за баррель (+1,8%).

В лидерах роста в пятницу выступают акции "Татнефти" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Роснефти" (+2%).

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.