ФНБ в ноябре вырос на 158,4 млрд рублей

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13 трлн 457,02 млрд рублей, или 11,8% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,393 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 ноября объем был равен 13 трлн 298,63 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $167,63 млрд. Таким образом, за ноябрь его объем вырос на 158,4 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц сократились на 353 млрд рублей – до 8,793 трлн рублей, или $115,91 (7,7% прогнозируемого ВВП) с 9,146 трлн рублей, или $115,28 (8% ВВП).

Минфин в ноябре реализовал часть средств фонда – $386 млн, 327,2 млн евро и 65,2 млн фунтов стерлингов – за 66,437 млрд рублей. Вырученные средства были зачислены на единый счет для финансирования дефицита бюджета. Всего, как ранее сообщалось, в 2020 году на финансирование дефицита из ФНБ может быть направлено 342 млрд рублей. В сентябре на эти цели было потрачено 57,204 млрд рублей, в октябре – 110,331 млрд рублей.

Первая операция по финансированию дефицита бюджета была проведена в августе, тогда на эти цели было направлено 3,556 млрд рублей. Правительство РФ в 2020 году получило право при снижении средней цены на нефть марки Urals ниже базовой использовать ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря размещено $51 млрд 501 млн, 44 млрд 378 млн евро, 8 млрд 593 млн фунтов стерлингов и 545,1 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 579,698 млрд рублей, в евробонды Украины – $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – 254,846 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов – 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка – 2 трлн 812,4 млрд рублей (рыночная стоимость на 30 ноября), в акции "Аэрофлота" – 59,8 млрд рублей (рыночная стоимость на 30 ноября).

ВЭБ в ноябре досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 годах для покупки и лизинга вагонов "Московского метро" (КЖЦ-1) и (КЖЦ-2), на сумму 106 млн рублей и 160,4 млн рублей соответственно.

ВТБ в ноябре купил за счет средств ФНБ облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" номинальной стоимостью 4 млрд рублей для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года составила $1,097 млрд, что эквивалентно 83,216 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 30 ноября составила 1,892 трлн рублей. В том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 1,793 трлн рублей, по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 41,862 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов – 57,4 млрд рублей.

В федеральный бюджет в ноябре поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе в сумме 126,1 млн рублей, что эквивалентно $1,59 млн, в ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов – 2,179 млрд рублей ($28,87 млн), в привилегированные акции кредитных организаций – 6,2 млрд рублей ($80 млн).

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 258,787 млрд рублей, что эквивалентно $3,35 млрд.