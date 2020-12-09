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WSJ узнала о планах создания в КНР крупнейшей в мире химкомпании

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Китайские химкомпании China National Chemical Corp. (ChemChina) и Sinochem Group Co. могут войти в новую холдинговую компанию, которая станет крупнейшим в мире химическим конгломератом с годовой выручкой более $159 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации газеты, Пекин рассматривает способы объединения двух крупнейших в стране химкомпаний таким образом, чтобы их слияние не нарушило обязательств, взятых перед властями США в 2016 году в связи с покупкой швейцарской Syngenta AG за $43 млрд.

Поглощение Syngenta является крупнейшим приобретением иностранной компании в Китае. Швейцарская компания поставляет семена для американских производителей соя-бобов, а также производит пестициды, применяемые в США и других странах. На момент заключения сделки около четверти продаж компании приходилось на Северную Америку.

Приобретение Syngenta позволило Китаю увеличить присутствие в мировой сельскохозяйственной промышленности.

Любая смена владельца Syngenta приведет к проверке со стороны Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), отмечают источники WSJ. Комитет в последние годы усилил проверку сделок с участием иностранных инвесторов на фоне опасений, что Китай может получить стратегические американские технологии путем приобретения активов китайскими компаниями.

CFIUS также вынуждал некоторые китайские компании продавать активы в США. В прошлом году комитет настоял на продаже китайской Beijing Kunlun Tech Co. Ltd. доли в приложении для знакомств Grindr, которую она приобрела в 2016 году, в связи с опасениями за безопасность персональных данных. Активы были проданы в текущем году группе частных инвесторов.

Вхождение ChemChina и Sinochem в одну холдинговую компанию, контролируемую Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC) КНР, не приведет к смене владельца Syngenta, отмечает WSJ. Обе компании уже контролируются SASAC.

Власти Китая давно рассматривают возможность слияния двух государственных химкомпаний, которые конкурируют в таких отраслях, как нефтехимия и производство химических веществ специального назначения. В 2018 году председатель Sinochem Нин Гаонин также стал председателем ChemChina, сигнализируя планируемое слияние. По словам двух источников WSJ, одной из причин задержки реализации планов по слиянию были проблемы, возникающие из-за Syngenta. В сентябре Нин впервые официально заявил о планируемом объединении компаний.

Слияния были одним из основных направлений политики председателя КНР Си Цзиньпина по реформированию госкомпаний с целью повышения их конкурентоспособности в мире. Количество компаний, контролируемых SASAC, сократилось со 117 в 2013 году до 97 в июне этого года.

Ранее в этом году ChemChina и Sinochem объединили свои сельскохозяйственные активы и активы Syngenta, создав компанию Syngenta Group, которая планирует выйти на биржу. По информации источников, IPO компании может пройти в следующем году. Сама компания ранее указывала, что проведет первичное публичное размещение акций к 2022 году.

ChemChina Sinochem Group Китай США Syngenta Швейцария

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