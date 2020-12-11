Трутнев допустил создание особого преференциального режима для Курил

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев не исключил возможности создания особого преференциального режима для Курильских островов.

На встрече с журналистами вице-премьеру был задан вопрос о планах по созданию нового преференциального режима на острове Русский во Владивостоке.

"Преференциальный режим на острове Русский. Я считаю, что это шаг, который по тем или иным причинам был предпринят, но для того, чтобы создавать отдельные преференциальные режимы, нужны другие условия. Надо ли создавать (офшор) на острове Русский? Не знаю. Мне, например, больше нравятся для совсем преференциального режима Курильские острова", - сказал Трутнев.

Ранее сообщалось, что пять иностранных компаний рассматривают возможность получения статуса резидента в специальном административном районе (САР) на острове Русский во Владивостоке.

Основная цель САР - редомициляция зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский и Октябрьский (Калининградская область).

В настоящее время резидентами САР на острове Русский являются международные компании "Финвижн Холдингс" совладельца банка "Восточный" Артема Аветисяна и "Доналинк" из холдинга Андрея Мельниченко, основного бенефициара "СУЭК".