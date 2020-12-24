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Рекомендация не взыскивать единственное жилье по ипотеке у пострадавших от COVID-19 продлена до апреля

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам до 31 марта 2021 года не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жилье пострадавшего от коронавируса заемщика и его семьи. Письмо с рекомендацией опубликовано на сайте ЦБ.

Регулятор рекомендует приостановить до 31 марта 2021 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредита.

Прежняя рекомендация ЦБ в отношении ипотечных заемщиков, переставших обслуживать кредит из-за коронавируса, действовала до 31 декабря этого года.

Банк России коронавирус

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