Рынок акций РФ в пятницу вырос на бумагах металлургов

Неделя закрылась в минусе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне ослабления рубля и подъема бумаг металлургических компаний; лидерами по объемам торгов выступили просевшие после ралли бумаги "Мечела", не входящие в расчет индексов.

По итогам торгов индекс МосБиржи подрос до 3246,35 пункта (+0,3%), индекс РТС не изменился и составил 1378,36 пункта; основные "фишки" на "Мосбирже" показали смешанную динамику в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 74,2 рубля (+0,3 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8-1,7%, доллар вырос на 0,85 рубля.

Минэкономразвития оценивает снижение ВВП РФ в 2020 году на уровне 3,8%, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По его словам, кризис в 2020 году не приобрел системного характера, а нижняя точка спада оказалась не такой глубокой, как ожидалось.

Подорожали в пятницу акции "ММК" (+3,3%), "Северстали" (+2,4%), "НЛМК" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,7%), "Магнита" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (+0,6%), банка ВТБ (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +1% "префы").

Подешевели акции "Детского мира" (-3%, до 140,86 рубля; у бумаг произошла отсечка на бирже дивидендов за 9 месяцев - 5,08 рубля на акцию), "Московской биржи" (-0,9%), АФК "Система" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Акции "Мечела" утром в пятницу поднимались до 84,5 рубля (+7,4%), однако к вечеру откатились до 78,1 рубля (-0,8%). Бумаги лидировали по объемам торгов на "Мосбирже" (на сделки с ними пришлось более 3,539 млрд рублей), обогнав Сбербанк и "Газпром". Также скорректировались вниз бумаги "Южуралникеля" (-6,8%) после ралли в предыдущие дни.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, накануне вечером нефть отыграла утреннюю просадку, а в пятницу вырос китайский индекс Shanghai Composite, что обеспечило рынку акций благоприятный внешний фон. Ключевые биржи были закрыты на рождественский выходной, поэтому торговая активность на российском рынке оставалась низкой.

Старт следующей недели будет зависеть от статистики пандемии на выходных, так как скорость распространения коронавируса в мире остается высокой. Пока глобальные площадки почти не замечают этого негатива, однако в случае появления сомнений в эффективности вакцин, а также в скорости и результативности их массового применения, инвесторы могут начать сбрасывать перегретые рисковые активы, считает эксперт.

По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, рубль в пятницу начал слабеть к основным валютам на фоне сокращения спроса компаний-экспортеров на рублевую ликвидность в связи с завершением налогового периода. Нефтяные котировки накануне были поддержаны перспективами скорого заключения соглашения между Великобританией и ЕС, но в пятницу торги фьючерсами не проводились.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, на фоне ожидаемого снижения торговой активности на рынке акций в оставшиеся дни декабря волатильность может возрасти, поскольку в конце года участники рынка могут предпринимать более активные действия по пересмотру структуры портфелей. В то же время, не ожидается формирования какой-либо устойчивой направленной тенденции – скорее всего, сохранится боковое движение. В целом индекс финансового сектора МосБиржи прибавил с начала года 20%, в то время как акции Сбербанка выросли чуть более чем на 5%. С учетом прогрессивной дивидендной политики акции Сбербанка остаются в числе фаворитов в секторе.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Северстали" в пятницу продолжили рост вместе с другими сталелитейными компаниями на фоне общего оптимизма в отношении восстановления рынка стали. Кроме того, бумаги НЛМК в пятницу последний день торговались с дивидендами за 9 месяцев.

Отказ президента США Трампа подписать законопроекты по бюджетному стимулированию и финансированию правительства представляет один из основных краткосрочных рисков для бирж, который они, впрочем, проигнорировали в четверг. До наступления нового года в США еще будет опубликовано несколько интересных макроэкономических данных, из которых – индекс потребительского доверия, Чикагский индекс деловой активности, индекс незавершенных сделок по продаже домов.

Великобритании и ЕС удалось заключить торговую сделку, которая позволит с 1 января следующего года продолжать беспошлинную торговлю, но значительно увеличит бюрократическое давление. Соглашение еще необходимо ратифицировать в парламентах Великобритании и ЕС, а лидеры ЕС должны подписать документ. Не факт, что данные процедуры удастся осуществить до конца года. В любом случае, сделка должна завершить процесс Brexit без сокрушительных экономических потерь для обеих сторон.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу удерживались выше важных краткосрочных уровней 3215 и 1370 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), в связи с чем на следующей неделе вполне могут стремиться продолжить восходящее движение в район декабрьских пиков 3318 и 1434 пункта. Пониженная предновогодняя активность, однако, даже при сохранении общего оптимизма вряд ли позволит обновить указанные максимумы. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3200-3300 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, торговая сделка Великобритании и Евросоюза закрепляет прежде существовавшие правила, а сложные моменты отнесены на будущее. В частности, квоты и прочие правила рыбной ловли в британских водах вернутся на повестку дня через 5,5 лет. Это немного больше, чем хотел премьер-министр Борис Джонсон, но меньше десятилетия, о котором ратовали в Евросоюзе.

Новостной фон в период католического Рождества весьма скудный. Министр экономического развития РФ Решетников сообщил, что отечественная экономика сократится в текущем году лишь на 3,8%. В СМИ продолжают обсуждать тему возможной более ранней отмены льготной ипотеки, что негативно для строительной отрасли. Впрочем, состоявшийся рост цен на жилую недвижимость во втором полугодии – это негатив, который строительные компании сотворили своими руками. Под давлением остаются акции "Газпрома", которые находятся в периоде ожидания очередных санкционных неприятностей по "Северному потоку 2". Впрочем, может так случиться, что газопровод уже будет построен, а санкции запоздают, да и Германия вряд ли откажется от проекта, который практически завершен.

Вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил, что Россия поддерживает постепенное повышение производства нефти с начала года. Впрочем, он также подчеркнул, что данное повышение будет возможным, если позволит рыночная ситуация. В России рассматривают ценовой уровень стоимости нефти $45-55 за баррель Brent в качестве условия постепенного повышения производства. Следующее совещание ОПЕК+ состоится 4 января, на котором будет приниматься решение о повышении добычи еще на 500 тыс. б/с с февраля, отмечает Кочетков.

В США в четверг индексы акций прибавили 0,2-0,4%, в пятницу биржи закрыты. С начала недели Dow Jones прибавил 0,1%, S&P 500 - 0,2%, Nasdaq Composite - 0,4%.

В США стартовала вакцинация от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Парламент Великобритании 30 декабря проголосует по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

В пятницу в Азии на работающих биржах преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1%), в то время как биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с католическим Рождеством, также не работает Европа.

Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 0,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,7% после подъема в октябре на 6,4% - рост замедлился на фоне нового витка заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке торги накануне завершились умеренным ростом цен на фоне новостей о Brexit; стоимость Brent закрепилась выше $51 за баррель и на $0,45 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $51,3 за баррель (+0,2%), февральская цена WTI - $48,3 за баррель (+0,4%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Коршуновский ГОК" (+15,2%), ПАО "Русолово" (+9,5%), "Белона" (+7,3%), ПАО "Куйбышевазот" (+6,2%), ПАО "РКК "Энергия" (+5,1%), "МРСК Урала" (+4,4%), "Росгосстраха" (+3,4%).

Подешевели бумаги Petropavlovsk (-2,2%), "Объединенной вагонной компании" (-2,1%), АДР Ozon (-1,5%), ГДР TCS Group (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,655 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,525 млрд рублей - на акции "Газпрома").