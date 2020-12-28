ВТБ спрогнозировал переориентацию россиян с накопительных счетов на вклады

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Окончание второй волны пандемии, вакцинация и адаптация граждан и бизнеса к новым реалиям может привести к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады, считает начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн рублей.

Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства "под рукой". Доля средств "до востребования" в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 месяцев текущего года.

Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 года доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов), отметил Степочкин.

Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который наблюдался в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.

По мнению Степочкина, в 2021 году на развитие рынка сбережений будет влиять несколько ключевых факторов, в первую очередь, это уровень ключевой ставки. "Если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады", - заявил он через пресс-службу ВТБ.

Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета, полагает он.

В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту.

Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.

"Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом", - заявил он.