Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость компаний Китая, акции которых торгуются на открытом рынке, за 2020 год выросла почти на $4,9 трлн благодаря быстрому восстановлению страны после пандемии коронавирусной инфекции, высокой активности в сфере первичных размещений и стремительному ралли потребительских и технологических компаний.

Вдвое быстрее Штатов

Капитализация китайских компаний с листингом на биржах от Нью-Йорка до Шанхая взлетела на 41% и достигла $16,7 трлн, свидетельствуют данные S&P Global Market Intelligence с начала года по 22 декабря.

Для сравнения, аналогичный показатель американских компаний вырос на 21% – до $41,6 трлн.

"Это был очень успешный год для Китая", - отмечает главный инвестиционный директор KraneShares Брендан Ахерн.

Восстановление экономики страны, аппетит глобальных инвесторов к быстрорастущим акциям и устойчивый рынок IPO работают в пользу Китая. "Конечным результатом является очень резкий рост размеров рынков капитала", - полагает эксперт.

На Китай приходится почти треть роста капитализации мирового рынка акций в этом году, по данным S&P. Глобальный рынок вырос на 16% – до $104 трлн.

Вопреки обстоятельствам

Существенный подъем стоимости китайских компаний произошел несмотря на усиление трений КНР и США по поводу технологий, торговли и финансов, а также попытки американского правительства отговорить пенсионные фонды и другие фининституты от вложений в китайские акции, пишет The Wall Street Journal.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому компании с листингом на американских биржах должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (PCAOB). Китай же отказывается предоставлять американским регуляторам доступ к документам аудиторской проверки.

Принятый закон обяжет Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку PCAOB на протяжении трех лет подряд. Также компании должны будут раскрывать информацию о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.

Кроме того, индексный провайдер MSCI Inc. с 5 января 2021 года исключит из состава своих индексов акции семи китайских компаний, подпадающих под американские санкции. Это затронет, в том числе, бумаги крупнейшего китайского чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), China Railway Construction Corp. и China Communications Construction Co.

Этот шаг MSCI был связан с тем, что в середине ноября Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям и частным инвесторам владеть акциями 31 китайской компании, которые, по данным Белого дома, являются поставщиками оборонного сектора, а также спецслужб КНР.

В emerging markets преобладает Азия, в Азии – Китай

Доля китайских акций в двух наиболее популярных индексах emerging markets от MSCI и FTSE Russell в конце ноября превышала 40% по сравнению с менее 30% пять лет назад.

"Если вы покупаете акции мировых emerging markets, вы покупаете непропорционально больше Азии, а в ней непропорционально больше Китая", - отмечает глава отдела стратегий на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона HSBC Херальд ван дер Линде.

На гиганта интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd. приходится около 7% индекса MSCI EM, в расчет которого входят акции представителей 26 стран. Это больше доли всех компаний Бразилии, которые включены в данный индикатор.

Крупнейшие китайские компании по капитализации

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings на 24 декабря составляла $683 млрд. Второе место по этому показателю занимала Alibaba ($601 млрд), третье – производитель крепкого алкоголя Kweichow Moutai Co. ($352 млрд).

Далее следуют Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) с капитализацией в $256 млрд и страховщик Ping An Insurance - $227 млрд.

Котировки акций Moutai с начала текущего года взлетела более чем на 58%. Компания уже несколько лет является крупнейшим по капитализации производителем крепкого алкоголя в мире, обгоняя не только своих западных конкурентов Diageo Plc и Anheuser-Busch InBev SA, но и Coca-Cola Co., LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE и Toyota Motor Corp.

В январе-сентябре иностранцы увеличили объемы вложений в акции Moutai более чем на 30% – до $404 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Позитивные факторы

Благоприятное влияние на котировки акций китайских компаний оказал целый ряд факторов – в том числе то, что Китай показал свою устойчивость перед лицом пандемии COVID-19 и первым среди крупнейших стран вернулся к экономическому росту, отмечает WSJ. Это повысило уверенность как самих китайцев, так и инвесторов в китайские активы.

Курс китайской нацвалюты укрепился более чем на 6% относительно доллара США в этом году.

Интернет-компании, включая Tencent, Pinduoduo и Meituan получили выгоду от того, что потребители стали еще более активно использовать онлайн-шопинг и игры.

Кроме того, привлек к себе внимание целый ряд IPO представителей КНР, включая размещение акций JD Health в Гонконге объемом $3,5 млрд, а также финтех-компании Lufax в Нью-Йорке на $2,4 млрд.

По данным S&P, в целом китайские компании в рамках первичных размещений привлекли около $1,3 трлн в этом году.

Китай

Новости
Итоги года: 2020

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет
Итоги года: 2020

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

СИБУР продал китайской Sinopec 40% "Амурского ГХК"

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Загрязнявший леса Карелии производитель рыбы приостановил производство

"Онэксим" Прохорова стал владельцем 5,35% акций "Детского мира"

Производители подсолнечного масла назвали допобязательства по ценам

МВД подтвердило арест Масловского по делу о растрате 95 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');