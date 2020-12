Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость компаний Китая, акции которых торгуются на открытом рынке, за 2020 год выросла почти на $4,9 трлн благодаря быстрому восстановлению страны после пандемии коронавирусной инфекции, высокой активности в сфере первичных размещений и стремительному ралли потребительских и технологических компаний.

Вдвое быстрее Штатов

Капитализация китайских компаний с листингом на биржах от Нью-Йорка до Шанхая взлетела на 41% и достигла $16,7 трлн, свидетельствуют данные S&P Global Market Intelligence с начала года по 22 декабря.

Для сравнения, аналогичный показатель американских компаний вырос на 21% – до $41,6 трлн.

"Это был очень успешный год для Китая", - отмечает главный инвестиционный директор KraneShares Брендан Ахерн.

Восстановление экономики страны, аппетит глобальных инвесторов к быстрорастущим акциям и устойчивый рынок IPO работают в пользу Китая. "Конечным результатом является очень резкий рост размеров рынков капитала", - полагает эксперт.

На Китай приходится почти треть роста капитализации мирового рынка акций в этом году, по данным S&P. Глобальный рынок вырос на 16% – до $104 трлн.

Вопреки обстоятельствам

Существенный подъем стоимости китайских компаний произошел несмотря на усиление трений КНР и США по поводу технологий, торговли и финансов, а также попытки американского правительства отговорить пенсионные фонды и другие фининституты от вложений в китайские акции, пишет The Wall Street Journal.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому компании с листингом на американских биржах должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (PCAOB). Китай же отказывается предоставлять американским регуляторам доступ к документам аудиторской проверки.

Принятый закон обяжет Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку PCAOB на протяжении трех лет подряд. Также компании должны будут раскрывать информацию о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.

Кроме того, индексный провайдер MSCI Inc. с 5 января 2021 года исключит из состава своих индексов акции семи китайских компаний, подпадающих под американские санкции. Это затронет, в том числе, бумаги крупнейшего китайского чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), China Railway Construction Corp. и China Communications Construction Co.

Этот шаг MSCI был связан с тем, что в середине ноября Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям и частным инвесторам владеть акциями 31 китайской компании, которые, по данным Белого дома, являются поставщиками оборонного сектора, а также спецслужб КНР.

В emerging markets преобладает Азия, в Азии – Китай

Доля китайских акций в двух наиболее популярных индексах emerging markets от MSCI и FTSE Russell в конце ноября превышала 40% по сравнению с менее 30% пять лет назад.

"Если вы покупаете акции мировых emerging markets, вы покупаете непропорционально больше Азии, а в ней непропорционально больше Китая", - отмечает глава отдела стратегий на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона HSBC Херальд ван дер Линде.

На гиганта интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd. приходится около 7% индекса MSCI EM, в расчет которого входят акции представителей 26 стран. Это больше доли всех компаний Бразилии, которые включены в данный индикатор.

Крупнейшие китайские компании по капитализации

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings на 24 декабря составляла $683 млрд. Второе место по этому показателю занимала Alibaba ($601 млрд), третье – производитель крепкого алкоголя Kweichow Moutai Co. ($352 млрд).

Далее следуют Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) с капитализацией в $256 млрд и страховщик Ping An Insurance - $227 млрд.

Котировки акций Moutai с начала текущего года взлетела более чем на 58%. Компания уже несколько лет является крупнейшим по капитализации производителем крепкого алкоголя в мире, обгоняя не только своих западных конкурентов Diageo Plc и Anheuser-Busch InBev SA, но и Coca-Cola Co., LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE и Toyota Motor Corp.

В январе-сентябре иностранцы увеличили объемы вложений в акции Moutai более чем на 30% – до $404 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Позитивные факторы

Благоприятное влияние на котировки акций китайских компаний оказал целый ряд факторов – в том числе то, что Китай показал свою устойчивость перед лицом пандемии COVID-19 и первым среди крупнейших стран вернулся к экономическому росту, отмечает WSJ. Это повысило уверенность как самих китайцев, так и инвесторов в китайские активы.

Курс китайской нацвалюты укрепился более чем на 6% относительно доллара США в этом году.

Интернет-компании, включая Tencent, Pinduoduo и Meituan получили выгоду от того, что потребители стали еще более активно использовать онлайн-шопинг и игры.

Кроме того, привлек к себе внимание целый ряд IPO представителей КНР, включая размещение акций JD Health в Гонконге объемом $3,5 млрд, а также финтех-компании Lufax в Нью-Йорке на $2,4 млрд.

По данным S&P, в целом китайские компании в рамках первичных размещений привлекли около $1,3 трлн в этом году.