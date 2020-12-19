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Трамп подписал закон, ограничивающий размещение акций китайских компаний в США

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон "Об отчетности иностранных компаний", который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах, сообщается на сайте Белого дома.

Закон касается проблемы защиты инвесторов. Она существует много лет, но оказалась в центре внимания властей на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином. Китайские компании, такие как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., в совокупности привлекли десятки миллиардов долларов за счет листинга на американских биржах.

Компании, акции которых торгуются на биржах в США, должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Китай отказывается предоставлять американским регуляторам доступ к документам аудиторской проверки.

Принятый закон обяжет Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку PCAOB на протяжении трех лет подряд. Также компании должны будут раскрывать информацию о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.

США Китай Дональд Трамп

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