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Биткойн поставил очередной рекорд на торгах в воскресенье

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна поставил очередной рекорд на торгах в воскресенье, 3 января, ненадолго поднявшись выше отметки в $34000.

К закрытию рынка, однако, курс опустился до $33581. В понедельник биткойн торгуется на уровне $33146, что на 1,3% ниже его стоимости по итогам торгов в воскресенье.

За минувший год курс криптовалюты вырос втрое. Спрос на биткойн и другие криптовалюты поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая криптовалюты, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

Если в прошлом резкие скачки стоимости биткойна быстро сменялись падением курса, то в этом году ситуация изменилась. Биткойн преодолел рекорд 2017 года еще 30 ноября, после чего продолжает расти.

Эксперты отмечают, что в этот раз подъем курса биткойна подогревают вложения более надежных инвесторов, чем в прошлом. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с сентября крупные новые инвесторы приобрели в общей сложности примерно 500 тыс. биткойнов общей стоимостью порядка $11,5 млрд.

Курс биткойна может в конечном итоге подняться до $400 тыс., считает главный инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнер.

Chainalysis

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