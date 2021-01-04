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Рубль заметно укрепился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,0-74,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,055 руб./$1 (-36 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,9025 руб./EUR1 (-61,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 47,5 копейки к уровню закрытия 30 декабря, до 81,64 рубля.

Однако за счет ослабления нацвалюты, зафиксированного во второй половине торгов 30 декабря, доллар оказался на 17,93 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 10,93 копейки выше официального курса.

Рубль растет благодаря укрепляющейся нефти

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет по отношению к доллару и евро на старте первых в 2021 году торгах благодаря, прежде всего, укрепляющейся нефти в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи в феврале. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник составила $52,98 за баррель, что на 2,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на 0,3% - до $51,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $49,54 за баррель, что на 2,1% выше уровня предыдущих торгов (31 декабря фьючерсы выросли на 0,3% - до $48,52 за баррель).

Перспективы нефтяного рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, 3 января, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

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