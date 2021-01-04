Нефть снова перешла к росту на ожиданиях решений ОПЕК+

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снова начали повышаться в ходе торгов в понедельник в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:58 по московскому времени в понедельник составила $52,48 за баррель, что на $0,69 (1,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $49,95 за баррель, что на $0,43 (0,89%) выше уровня предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к снижению.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) началось с двухчасовой задержкой, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее предполагалось, что заседание комитета начнется в 14:00 по Москве. Однако в ходе состоявшегося накануне, 2 января, заседания техкомитета ОПЕК+ стало ясно, что в позициях лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - нет согласия. Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ полагают, что в феврале рынок не готов к увеличению добычи на 0,5 млн б/с. Россия выступила за увеличение добычи, сообщили источники "Интерфакса". Министры проводили дополнительные консультации.

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

"Мы полагаем, что ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось", - отмечает аналитик по сырьевому рынку RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Глава Vanda Insights Вандана Хари, в свою очередь, считает, что "шансы того, что ОПЕК+ сохранит январский уровень добычи в феврале, сейчас 50 на 50".

"Хотя пандемия продолжает оказывать давление на спрос, в альянсе существует внутренняя динамика, которая требует постепенного восстановления добычи, чтобы поддерживать согласие", - сказала она S&P Global Platts. По мнению Хари, это "может заставить министров ОПЕК+ рассмотреть уменьшение объемов сокращения добычи с февраля".