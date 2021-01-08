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Газ в Европе вырос до $258/тыс. куб. м

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе продолжила рост, в то время как европейская газовая отрасль входит в стрессовый режим работы, который в предыдущие годы приходился на сильнейшие холода.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в понедельник выросла до $258 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $253,5 с поставкой 5 января. Это максимальное значение за последние 23 месяца - с 25 января 2019 года.

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020-го и температурный прогноз до середины января существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.

При этом украинский газотранспортный коридор остается недозагруженным. "Газпром" (MOEX: GAZP) может прокачивать в январе через Украину более 150 млрд куб. м в сутки (110 млн куб. м - долгосрочная бронь и 41,6 млн куб. м в сутки - дополнительное месячное бронирование). Однако с начала года "Газпром" качает через Украину не более 124 млн куб. м в сутки. В декабре 2020 года "Газпром" в сутки прокачивал через Украину 183 млн куб. м в день.

При этом "Газпром" отбирает максимальные объемы газа из подземных хранилищ в Европе. К примеру, из германского ПХГ "Реден" по квоте "Газпрома" отбирается максимально технически возможный объем газа - 49 млн куб. м в сутки.

Холодная погода заставляет всю Европу активно тратить запасы газа в подземных хранилищах. За газовые сутки 7 января из ПХГ Европы было отобрано 990 млн куб. м газа. За историю европейской газовой отрасли это пятый по объему суточный отбор газа. Бо'льшие значения суточных отборов фиксировались в конце февраля 2018 года, когда несколько дней подряд в Европе хозяйничал холодный атмосферный фронт "Зверь с Востока".

Уровень текущих запасов (69,30% по итогам газовых суток 7 января) уже вплотную приблизился к среднему показателю за предыдущие пять сезонов (68,32%) - сейчас он превосходит его менее чем на один процентный пункт (0,98 пп). На начало сезона отбора этот разрыв был 6,75 пункта, на начало декабря - 4,59 пункта.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в январе 2021 года снижается по отношению к январю 2020 года на 46%. Это может быть наиболее резким снижением за сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре - на 39%, в декабре - на 43%). Весь свободный СПГ на планете забирает Северо-Восточная Азия, где текущие цены на спотовый СПГ (индекс JKM) более чем в два раза превосходят европейские котировки.

газ

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