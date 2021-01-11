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Газ в Европе всего за день подскочил на 10%, до $284/тыс. куб. м

В занесенной снегом Испании цена снизилась с $660 до $379

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ встретили новую неделю, которая должна принести Европе температурный минимум за сезон, сильнейшим ростом - самым резким за эту зиму.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой во вторник выросла до $284 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $258 с поставкой в понедельник. Рост составил более 10% - это самый большой скачок котировок с начала зимы.

Достигнутая цена является максимальным значением за последние 2 года и 2 недели - с 28 декабря 2018 года.

В занесенной снегами Испании, которая в прошлую пятницу удивила всех взлетом цены на местном газовом хабе PVB до $660 за тысячу кубов, цена откатилась до $379.

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020-го, и температурный прогноз до середины января существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.

При этом украинский газотранспортный коридор остается недозагруженным. "Газпром" может прокачивать в январе через Украину более 150 млн куб. м в сутки (110 млн куб. м - долгосрочная бронь и 41,6 млн куб. м в сутки - дополнительное месячное бронирование). Однако с начала года "Газпром" качает через Украину не более 124 млн куб. м в сутки. В декабре 2020 года "Газпром" в сутки прокачивал через Украину 183 млн куб. м в день.

Уровень текущих запасов (66,63% по итогам газовых суток 10 января) уже ниже среднего показателя за предыдущие пять сезонов (66,67%). На начало сезона отбора этот разрыв был 6,75 пункта, или 7 млрд куб. м. Таким образом европейский рынок переварил наследие двух холодных зим и нерастраченных чрезмерных запасов, созданных на случай транзитного кризиса на украинском направлении.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в январе 2021 года снижается по отношению к январю 2020 года на 48%. Это может быть наиболее резким снижением за сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре - на 39%, в декабре - на 43%). Весь свободный СПГ на планете забирает Северо-Восточная Азия, где текущие цены на спотовый СПГ (индекс JKM) более чем в два раза превосходят европейские котировки.

Европа Газпром

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