Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от компании Hyandai предоставить информацию о возможной утечке персональных данных 1,3 млн владельцев автомобилей этой марки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В службе сообщили в ответ на запрос агентства, что в адрес Hyundai было направлено письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации - сообщить о причинах произошедшего и мерах, принятых компанией, по минимизации рисков доступа к данным.

Там уточнили, что обращения от граждан по этой теме в Роскомнадзор не поступали.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на телеграм-канал "Утечки информации" и экспертов о выставленной на продажу на теневых форумах базе данных владельцев автомобилей Hyundai. По информации издания, база содержит данные 1,3 млн зарегистрированных пользователей сайта hyundai.ru: ФИО, телефоны и домашние адреса пользователей, а также информацию об автомобилях, заказе запчастей и участии в маркетинговой активности бренда.