Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:34Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 281 429+647 111

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от компании Hyandai предоставить информацию о возможной утечке персональных данных 1,3 млн владельцев автомобилей этой марки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В службе сообщили в ответ на запрос агентства, что в адрес Hyundai было направлено письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации - сообщить о причинах произошедшего и мерах, принятых компанией, по минимизации рисков доступа к данным.

Там уточнили, что обращения от граждан по этой теме в Роскомнадзор не поступали.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на телеграм-канал "Утечки информации" и экспертов о выставленной на продажу на теневых форумах базе данных владельцев автомобилей Hyundai. По информации издания, база содержит данные 1,3 млн зарегистрированных пользователей сайта hyundai.ru: ФИО, телефоны и домашние адреса пользователей, а также информацию об автомобилях, заказе запчастей и участии в маркетинговой активности бренда.

Hyundai Роскомнадзор

Новости

Источник узнал о возможном росте экспортной пошлины на российскую пшеницу

Индекс МосБиржи обновил максимум и впервые достиг 3500 пунктов

Казахстан приостановил транзит нефти через РФ

Доллар подорожал на 34,5 копейки

Степанов досрочно покинул пост гендиректора "ВСМПО-Ависма"

Курс биткойна подскочил за неделю на 37%

Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными

Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными

Газ в Европе вырос до $258/тыс. куб. м

За год работы "Турецкого потока" его загрузка выросла в 2,2 раза

Биткойн накануне впервые преодолел отметку в $40 тыс.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');