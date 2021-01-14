"Ъ" узнал о возможной скорой отставке главы "Системного оператора"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава "Системного оператора" ("СО ЕЭС") может в ближайшее время смениться, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Так, в отставку может уйти руководящий компанией с 2004 года Борис Аюев из-за "назревшей необходимости кадровых ротаций", цитирует издание своих собеседников. Его контракт, впрочем, заканчивается в 2022 году.

Сменить Аюева может его заместитель - Федор Опадчий. При этом предполагается, что совет директоров возглавит новый министр энергетики Николай Шульгинов, ранее много лет работавший в операторе.

Опадчий работает в компании также с 2004 года, до оператора он работал в компании "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" (АТС). В состав правления "Системного оператора" он вошел в 2011 году.

"Системный оператор" осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергообъектами в составе ЕЭС России. 100% акций принадлежит государству.