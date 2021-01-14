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Антимонопольный блок ЕЭК начал проверку в отношении "Яндекса" и Mail.ru

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Антимонопольный блок Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривает заявление о злоупотреблении доминирующим положением компаниями "Яндекс" и Mail.ru, готовит предложения по устранению нарушений, сообщила пресс-служба комиссии.

"В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Яндекс" и "Мэйл.ру", - говорится в сообщении.

Согласно заявлениям, компании нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции. В ЕЭК не уточнили, в чем заключается суть претензий.

В настоящее время антимонопольный блок комиссии разрабатывает предложения по устранению "признаков нарушения общих правил конкуренции", а также по выработке мер, "которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов", отмечают в ЕЭК.

ЕЭК Яндекс Mail.ru ЕАЭС

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