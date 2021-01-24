Скончался совладелец ЧТПЗ Александр Федоров

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Совладелец и член совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров скончался на 69-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Федоров также занимал пост первого вице-президента Челябинского регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" и был депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

"Уход Александра Анатольевича Федорова - огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны", - отмечается в сообщении.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА"; АО "Торговый дом "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион "Римера".

Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% - через Bounceward Ltd, Британские Виргинские острова) и Павел Федоров (10,67%), free float - 2,8%.