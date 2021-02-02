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Вложения пенсионных накоплений НПФ Сбербанка в акции в 2020 г. выросли втрое

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доля акций в портфеле пенсионных накоплений крупнейшего негосударственного пенсионного фонда – НПФ Сбербанка, за 2020 год увеличилась в три раза, до 7,6%, стоимость этих инструментов также показала рост втрое, до 50,3 млрд рублей, следует из информации фонда.

За четвертый квартал доля акций выросла почти вдвое, как и их стоимость – с 28,6 млрд рублей до 50,3 млрд рублей.

При это субиндекс акций активов пенсионных накоплений "Московской биржи" за год подрос на 7%, за последний квартал – на 15%. Таким образом, можно сделать вывод, что НПФ активно покупал акции на рынке.

Всего за прошлый год пенсионные накопления под управлением НПФ (включая резервы) выросли почти на 8%, до 662,4 млрд рублей. Половина из них, как и в 2019 году, вложена в ОФЗ (332,5 млрд рублей).

Доход от инвестирования пенсионных накоплений за 2020 год (без учета вознаграждения фонда) составил 44,5 млрд рублей. Количество застрахованных по обязательному пенсионному страхованию увеличилось на 0,3%, до 8,75 млн человек.

Объем пенсионных резервов вырос на 24%, до 56,1 млрд рублей.

НПФ Сбербанка

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