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ЦБ предложил запретить брокерам некоторые сделки с конфликтом интересов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать ряд сделок с конфликтом интересов, которые могут нанести ущерб клиентам. Речь идет, например, о сделках с имуществом клиента, если они совершаются не на наилучших доступных условиях, а также о собственных операциях профучастника с использованием информации о клиентских сделках.

Проект указания Банка России, которое вводит требования по предотвращению реализации конфликта интересов, опубликован на сайте регулятора в среду. "Его принятие позволит повысить защиту прав и интересов инвесторов", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

В частности, брокеры не должны совершать за свой счет сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами до исполнения сделки клиента, если это ухудшит условия по покупке инструмента для инвестора. Также речь идет о запрете совершения сделок за счет клиента брокера с частотой, превышающей необходимое количество сделок для исполнения поручения. К тому же, согласно проекту указания, профучастники не должны побуждать клиента к совершению сделок, которые не представляют для него экономического интереса.

В проекте также определены случаи, когда профучастник может не исключать конфликт интересов полностью. Например, если договор с клиентом содержит подробную информацию о конфликте интересов или если профучастник действует так же, как в условиях его отсутствия. Но тогда компания должна принять меры, чтобы снизить вероятность причинения ущерба клиенту: раскрыть инвестору информацию о конфликте интересов (если она не была раскрыта) и обеспечить "китайские стены" между теми подразделениями, которые совершают сделки в интересах клиента и сделки за счет самого профучастника, так, чтобы они не могли получать информацию о сделках друг друга.

Аналогичные требования уже существуют для субъектов коллективных инвестиций - управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, спецдепозитариев.

ЦБ РФ

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