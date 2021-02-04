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К проекту с цифровым профилем россиян подключились уже 23 организации

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Участниками проекта с цифровым профилем россиян уже являются 19 банков и 4 страховых компании, сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин на заседании президиума Ассоциации банков России.

"У нас сейчас в рамках цифрового профиля уже 23 организации подключены - 19 банков, 4 страховые организации, мы существенно "скоуп" (периметр - ИФ) расширили этого постановления. Мы дали возможность всем банкам, всем страховым организациям, микрофинансовым организациям, операторам финансовых платформ и маркетплейсам подключаться к структуре цифрового профиля", - сказал Зимин.

Он также отметил, что продолжается работа над рядом проектов в сфере цифровизации. "У нас в марте месяце запускается "пилот" по осуществлению ипотечных сделок на мастерчейне. Мы действительно работаем в такой достаточно плотной связке и с институтом развития ДОМ.РФ, и с Росреестром, и с Минцифрой, и с Ассоциацией Финтеха", - рассказал глава департамента ЦБ.

По его словам, сейчас формируется стратегическое видение каналов, сервисов, механизмов, "которые должны помочь банкам, застройщикам и государственным органам работать в этой связке максимально быстро". В частности, предполагается оформлять ипотечную сделку за 1 день.

Цифровой профиль - система данных о конкретном человеке, полученных из различных источников и с согласия гражданина. По состоянию на сентябрь 2020 года было оформлено 791,9 тыс. согласий на доступ к цифровому профилю. Пилотный проект по работе банков и страховых компаний с цифровым профилем россиянина был запущен в 2019 году.

Иван Зимин ЦБ РФ

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