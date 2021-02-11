Выручка кафе и баров Москвы выросла на 10-50% после снятия ограничений

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Общая выручка московских ресторанов и баров после снятия властями запрета на ночную работу предприятий общепита выросла на 10-50%, а количество гостей значительно увеличилось, сообщают "Интерфаксу" представители ресторанного сегмента по итогам двухнедельного снятия ограничений.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов сообщил "Интерфаксу", что выручка ресторанов и количество гостей в одной пропорции увеличились на 20%.

"Сейчас работает отложенный спрос. Сняли ограничения на ночную работу ресторанов - количество вечерних гостей очень серьезно увеличилось. В целом, отмена ограничений позитивно подействовала на ресторанный бизнес", - отметил Миронов.

По его словам, существенно изменилась выручка ночных клубов и баров, так как первые в связи с ограничениями столичных властей не работали, а бары были вынуждены закрываться после 23:00.

Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук сказал "Интерфаксу", что выручка ресторанов в будние дни увеличилась на 10%, а в выходные - на 30-50%. Количество гостей в ресторанах в вечернее время значительно возросло.

В свою очередь создатель и владелец ряда столичных баров Help&friends bar, Black Hat bar, Stay True bar, Law&son bar Дмитрий Соколов сообщил "Интерфаксу", что средняя выручка по итогам двухнедельного снятия коронавирусных ограничений увеличилась на 35%. При этом, как отметил Соколов, "по сравнению с прошлым годом, падение выручки баров составляет 30%, а средний чек гостей уменьшился на 20%".

Ранее в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг, сообщил, что выручка столичных ресторанов и баров в выходные после снятия коронавирусных ограничений выросла примерно на 50-70%, а в некоторых заведениях выручка выросла в 2-3 раза в зависимости от количества гостей.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена ночью - с 23:00 до 6:00 - с 13 ноября 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. С 27 января этот запрет в Москве был снят.