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"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "РусАл" расширяет географию своего присутствия в Европе за счет покупки активов по производству сплавов в Германии.

Компания сообщила, что подписала соглашение о покупке активов компании Aluminium Rheinfelden GmbH. Это один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, поставщик для автомобильных компаний, отмечает "РусАл". Компания не называет сумму сделки, отмечая, что она должна быть одобрена министерством экономики и энергетики и антимонопольным ведомством Германии.

Опыт и экспертиза Aluminium Rheinfelden "с учетом обширных связей в автомобильном секторе" помогут укрепить позиции "РусАла" как поставщика для международной автомобильной отрасли, рассчитывает компания.

"РусАл" планирует развивать активы Aluminium Rheinfelden, увеличив производство сплавов до 30 тыс. тонн в год, говорится в сообщении.

На сайте самой Aluminium Rheinfelden нет информации о текущих объемах производства и финансовых показателях. Это семейная компания, ее история началась еще в 1898 году, когда возле первой в Европе речной электростанции в Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг) было запущено алюминиевое производство.

РусАл Aluminium Rheinfelden Германия

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