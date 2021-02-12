Brent подешевела до $60,76 на фоне ухудшения прогнозов МЭА и ОПЕК

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу, накануне прервав самый длительный период роста более чем за два года.

Давление на котировки в четверг, 11 февраля, оказали опасения относительно перспектив спроса на нефть после ухудшения прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составила $60,76 за баррель, что на $0,38 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 февраля эти контракты подешевели на $0,33 (0,5%) - до $61,14 за баррель, продемонстрировав максимальное снижение с 22 января после роста на протяжении девяти сессий подряд.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $57,82 за баррель, что на $0,42 (0,72%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,44 (0,8%) - до $58,24 за баррель, что стало сильнейшим падением за две недели после роста в течение восьми сессий подряд.

Для обоих сортов нефти это были самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду, 10 февраля, на максимумах с января 2020 года.

"Условия спроса остаются источником беспокойства для рынка в настоящее время, так как недавний бычий тренд, по-видимому, сильно зависел от сильного и устойчивого восстановления экономики в течение предстоящего года", - отмечает старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

ОПЕК пересмотрела оценку мирового спроса на нефть в 2019 году, повысив ее с 99,76 до 99,98 млн б/с, при этом в 2020 году, по предварительным подсчетам организации, спрос составил 90,26 млн б/с, говорится в отчете картеля, опубликованном в четверг.

Таким образом, темп прироста в 2020 году изменился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, и мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с.

Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с.

Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, что объясняется оптимизмом по поводу процесса вакцинации от коронавируса, кроме того, поддержку котировкам в последние дни оказывали ожидания принятия дополнительных мер помощи экономике США, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечается, страны ОПЕК+ в основном выполняют свои обязательства в рамках соглашения по ограничению добычи нефти.

"С учетом многочисленных ограничений американский нефтяной рынок в целом находится в хорошем состоянии, - говорят аналитики Commerzbank. - Однако, по нашему мнению, факторы, благоприятствующие росту цен, уже достаточно отражены в сегодняшних высоких ценах, и это означает, что даже в результате небольшого повышения восприятия рисков среди инвесторов цены на нефть вновь окажутся под давлением".