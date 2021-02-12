Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,7%,

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,7%, при этом лидируют в откате акции "Роснефти "и АДР Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3395,47 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1451,27 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,1%.

Доллар подорожал до 73,89 рубля (+0,29 рубля), золото стоит $1818,9 за унцию (-0,4%).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,1%), АДР Ozon (-1,1%), акции UC Rusal (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Россетей" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), банка ВТБ (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: нефть дешевеет, контракты на промышленные металлы демонстрируют разнонаправленное движение, сырьевые валюты преимущественно под небольшим давлением. На работающих азиатских фондовых площадках также преобладают продажи. В начале дня российский рынок может уйти в "минус", а рубль немного ослабнуть.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в отсутствие новых существенных поводов для направленного движения мировые рынки продолжают консолидироваться у уровней, достигнутых в понедельник. При этом в четверг на рынки вернулись покупки, что позволило западным площадкам отыграть потери предыдущего дня.

Рынки ожидают подвижек в принятии плана помощи американской экономике в размере $1,9 трлн, анонсированного президентом США Байденом. В дальнейшем шаги, приближающие его принятие, будут позитивно восприниматься рынками. Однако сохраняются опасения относительно влияния вливания средств в экономику на инфляцию в США, что может привести к необходимости более раннего сворачивания стимулирующей политики со стороны ФРС.

Плюс к этому, в ближайшие сессии инвесторы продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса и динамикой вакцинации. Снижение темпов заболеваемости и интенсификация процесса вакцинации дают рынкам надежду на скорую победу над пандемией и продолжение восстановления мировой экономики. Однако инвесторов продолжает беспокоить ситуация в Европе, где сохраняются карантинные ограничения, влияющие на восстановление экономики региона, и появляются новые штаммы коронавируса, которые ставят под вопрос эффективность вакцинации.

Утром в пятницу настроения на внешних площадках несколько ухудшились, нефть марки Brent отступила ниже $61 за баррель. На таком фоне в начале торгов можно ожидать активизации продаж в российских акциях, что приведет к снижению рынка и отступлению индекса МосБиржи в район 3400 пунктов. В дальнейшем возможно улучшение внешней конъюнктуры, что будет способствовать возвращению покупок в российские бумаги. В этом случае индекс МосБиржи попытается отыграть утренние потери и перейти к росту, что поможет ему удержать позиции в диапазоне 3400-3500 пунктов.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,02-0,4%, индикаторам S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,4%) удалось достичь новых рекордных уровней закрытия, отмечает The Wall Street Journal. В лидерах роста оказались акции технологических компаний, также поддержку рынку оказали бумаги компаний из сферы здравоохранения и коммуникаций. В то же время акции энергетического сектора понесли значительные потери.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. - до 793 тыс. человек при прогнозах снижения до 757 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 812 тыс., а не 779 тыс., как сообщалось ранее.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступивший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк не намерен менять текущую политику и продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах.

Федрезерв вряд ли "будет даже думать о сворачивании стимулов" посредством подъема ставок или сокращения реализуемой им программы выкупа облигаций в обозримом будущем, сказал Пауэлл.

Он подчеркнул важность бюджетных стимулов, отметив, что одной лишь монетарной политики будет недостаточно, чтобы добиться полного восстановления рынка труда, парализованного пандемией коронавируса.

Пауэлл также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.

В пятницу в Азии преобладает снижение индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%; биржи КНР, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,25%).

Биржи материкового Китая возобновят работу в следующий четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 1%, тогда как ожидалось повышение на 0,5%.

Нефть

На нефтяном рынке цены также снижаются на фоне ухудшения прогнозов МЭА и ОПЕК, накануне прервав самый длительный период роста более чем за два года; цена нефти Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,65 за баррель (-0,8% и -0,5% в четверг), мартовская цена WTI - $57,73 за баррель (-0,9% и -0,8% в четверг).

Нефть Brent ранее росла 9 сессий подряд, WTI - 8 сессий подряд, для обоих сортов нефти это были самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

ОПЕК пересмотрела оценку мирового спроса на нефть в 2019 году, повысив ее с 99,76 до 99,98 млн б/с, при этом в 2020 году, по предварительным подсчетам организации, спрос составил 90,26 млн б/с, говорится в отчете картеля, опубликованном в четверг.

Таким образом, темп прироста в 2020 году изменился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, и мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с.

Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с. Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете. В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, что объясняется оптимизмом по поводу процесса вакцинации от коронавируса, кроме того, поддержку котировкам в последние дни оказывали ожидания принятия дополнительных мер помощи экономике США, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечается, страны ОПЕК+ в основном выполняют свои обязательства в рамках соглашения по ограничению добычи нефти.