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Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов.

Brent завершила торги в среду выше $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Сильные морозы затронули не только Техас, но и несколько других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа.

Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 в четверг составляет $65,21 за баррель, что на $0,87 (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 17 февраля эти контракты подорожали на $0,99 (1,6%) – до $64,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,81 за баррель, что на $0,67 (1,1%) выше уровня на закрытие рынка в среду. Накануне эти контракты подорожали на $1,09 (1,8%) – до $61,14 за баррель.

Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки (б/с). При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

"Морозы в США – это "идеальный шторм" для нефтяного рынка, но, вероятно, не единственный катализатор подъема цен к нынешним максимумам, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. - Поддержку рынку также оказывает ограничение добычи Саудовской Аравией и быстрое сокращение запасов энергоносителей в США".

Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на советников властей Саудовской Аравии, что страна планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

нефть Brent

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