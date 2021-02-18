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"Газпром нефть" создаст "дочку", которая займется строительством дорог

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" создает "дочку", которая займется строительством дорог, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Уже принято решение о создании компании, которая будет заниматься строительством дорог. Она будет использовать тот опыт, экспертизу, которые нами получены", - сказал он.

"Еще 15 лет назад, если говорить о бункере или авиатопливообеспечении, мы в этих бизнесах не присутствовали. Сейчас в этих видах бизнеса "Газпром нефть" в числе лидеров. То же самое о производстве смазочных материалов или битумов. Пятнадцать лет назад мы просто отгружали какой-то базовый продукт по ГОСТу цистернами с завода. А сейчас для нас это самостоятельный бизнес, где мы предлагаем нашим потребителям высокотехнологичный продукт, даже наработанные решения", - сказал топ-менеджер.

Как сообщалось, оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Битумные материалы" - в 2020 году на 32% увеличил реализацию высокотехнологичных премиальных вяжущих, до свыше 330 тыс. тонн. Общий объем продаж битумной и битумопроизводной продукции вырос на 10% и составил свыше 2,9 млн тонн. Компания наращивает производство битумных материалов на своих активах, а также участвует в реализации крупнейших российских дорожно-строительных проектов.

В 2020 году "Газпром нефть" расширила экспортную сеть поставок битумных материалов до 65 стран мира. За счет включения в цепочку логистических решений отгрузок морскими танкерами-битумовозами компания вышла на рынки Скандинавии, Балтии и Западной Европы. Также "Газпром нефть" с помощью собственной запатентованной технологии однотоннажных контейнеров - кловертейнеров - поставила порядка 30 тыс. тонн ПБВ для строительства крупнейшего инфраструктурного объекта в Латинской Америке - транспортного коридора Bi-Oceanic Corridor.

Газпром нефть Александр Дюков

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