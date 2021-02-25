Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,5%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне очередной волны подъема нефти (Brent превысила $67 за баррель) и выросших мировых фондовых площадок на ожиданиях длительного сохранения мягкой монетарной политики Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,1-1,5%, при этом лидируют бумаги "Россетей", "Русала" и расписки TCS Group.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3421,92 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1467,41 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 73,38 рубля (-0,16 рубля), золото - $1793,6 за унцию (-0,2%).

Подорожали акции "Россетей" (+2,1%), UC Rusal (+2%), АДР TCS Group (+1,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), банка ВТБ (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,3%), Сбербанка (+1,3% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (+1,3%), "Магнита" (+1,2%), "Яндекса" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,5% "префы"), "НЛМК" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "ММК" (+0,3%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Акции "Норникеля" остаются под давлением остаточных продаж. Накануне вечером стало известно, что "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" в связи с поступлением грунтовых вод в их горных выработках.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг позитивный: азиатские рынки растут, дорожают промышленные металлы и нефть, индекс доллара теряет более 0,2% и торгуется ниже уровня 90,0 пункта. Ожидается рост российских индексов акций в начале торгов, как за счет внешнего фона, так и отскока в бумагах, которые накануне активно распродавались. Рубль может продолжить свое укрепление на фоне дорогой нефти и пика налоговых платежей. Из корпоративных событий интерес представляют отчетность ВТБ и ПАО "Полюс".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в четверг сложился позитивный внешний фон, основным фактором поддержки выступает ситуация на рынке энергоносителей, где апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше $67 за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю для направленного движения. Несмотря динамику цен на нефть, ожидается, что рубль в начале сессии будет двигаться в фарватере валют EM, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73,5 руб./$1. В дальнейшем, в случае активизации спроса на рисковые активы, в частности, на фоне статистики из-за океана, американская валюта может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 руб./$1. Однако текущих условий инвесторам может не хватить для выхода рубля на новые локальные максимумы и закрепления в паре с долларом под нижней границей данного коридора.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 1-1,4%, Dow Jones (+1,4%) обновил рекордный максимум после того как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сигнализировал о том, что регулятор не собирается менять курс монетарной политики.

Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, Пауэлл заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций.

Накануне Пауэлл заявил, что Федрезерв будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Глава ФРС отметил, что устойчивый прогресс в деле вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США.

Продажи новостроек в США в январе 2021 года выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 923 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж новостроек в прошлом месяце на 2,1% с объявленного ранее декабрьского уровня - до 855 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали рост до 850 тыс. домов.

Между тем итоговые данные за декабрь 2020 года оказались лучше предварительных (842 тыс.). Таким образом, продажи в этот период выросли на 5,5%, а не на 1,6%, как было объявлено первоначально.

В четверг в Азии также преобладает рост индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Банк Кореи по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Руководство ЦБ дало понять, что денежно-кредитная политика будет оставаться прежней, несмотря на ряд признаков улучшения ситуации в экономике страны после пандемии COVID-19.

При этом банк повысил прогноз темпов повышения потребительских цен в 2021 году до 1,3% по сравнению с ожидавшимися в ноябре 1%. Оценка роста ВВП осталась без изменения - на 3%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 2,5% при инфляции в районе 1,4%.

Нефть

Нефть продолжает подъем, обновляя максимумы более чем за год на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $67,26 за баррель (+0,3% и +2,6% в среду), апрельская цена WTI - $63,38 за баррель (+0,3% и +2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,8-6,5 млн), запасы бензина выросли на 12 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 2,8-3,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 4,97 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4 млн).

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

Ситуация улучшается и в Европе, где, по прогнозу S&P Global Platts Analytics, в феврале ожидается рост спроса на бензин на 60 тыс. б/с по сравнению с январем. Индексы мобильности в пяти крупнейших экономиках региона (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции), согласно данным Google, улучшаются. Сейчас они в среднем на 37,7% ниже докризисного уровня, а неделей ранее это отставание составляло 40,4%.

Аналитики Bank of America Global Research повысили прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $60 за баррель с ранее ожидавшихся $50 за баррель. При этом они указывают на возможность временного скачка котировок до $70 за баррель во втором квартале.

В прошлом году эксперты ожидали, что появление вакцины против COVID-19, сохранение сделки ОПЕК+, а также более локальный характер локдаунов из-за пандемии станут тремя основными факторами, которые поддержат рост нефтяного рынка.