Рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили рост на Московской бирже в четверг вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 74,05 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 50,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,52 руб./EUR1, подорожав на 1,07 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 75,8 копейки - до 81,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах вслед за развернувшейся вниз нефтью, цены на которую ранее в ходе торгов четверга показывали максимальные с января 2020 года отметки. Спрос на рубль в первой половине дня был обусловлен пиком налогового периода февраля - в четверг компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Тем временем, разница в динамике рубля к доллару и евро обусловлена возобновлением снижения американской валюты на глобальном рынке.

Наблюдавшееся в первой половине дня укрепление мировых площадок также исчерпало себя на фоне фиксации прибыли по большинству рисковых активов. Участники торгов находятся в ожидании голосования в Конгрессе США относительно принятия нового пакета стимулирования объемом $1,9 трлн, предложенного администрацией американского президента Джозефа Байдена. Ранее стало известно, что оно должно состояться до конца недели.

Комментарии главы ФРС

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл продолжает комментировать денежно-кредитную политику американского регулятора с "голубиных" позиций. Выступая в среду, 24 февраля, перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым отчетом, Пауэлл вновь заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций. "Сейчас не время отдавать приоритет этим проблемам", - сказал он.

Кроме того, Пауэлл повторил, что американскому рынку труда предстоит пройти долгий путь к восстановлению, и рассказал, что сейчас на рынке труда на 10 млн рабочих мест меньше, чем было до пандемии коронавируса. "Впереди еще долгий путь до максимальной занятости", - отметил он.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению на торгах в четверг после роста ранее в ходе сессии. Между тем фьючерсы на Brent остаются вблизи максимального значения более чем за 13 месяцев, отмечает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени снизилась на 0,21% - до $66,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,1% - до $63,15 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали ожидания роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США.

Данные министерства энергетики Соединенных Штатов накануне, 24 февраля, показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts прогнозировали их сокращение на 4,8 млн баррелей.

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, несмотря на то, что на торгах в четверг рубль снижается в стоимости как к доллару США, так и к евро, в целом ситуацию для рубля можно охарактеризовать как положительную. "Ранее на этой неделе, судя по заявлениям представителей ЕС, стало понятно, что новые санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального, скорее всего, будут иметь персонифицированный характер, что является положительным сигналом для рубля, поскольку ограничения такого рода не могут нанести существенный урон экономике. В случае отсутствия возобновления более жесткой санкционной риторики со стороны ЕС и США, российская валюта, вероятно, продолжит укрепляться", - отмечает Беспалов.

Фактором поддержки российской валюты также выступает продолжающийся рост нефтяных цен, говорит Беспалов, однако, по его словам, тренд на укрепление котировок нефти в значительной степени может быть связан с краткосрочными факторами. "В этой связи динамика рубля будет зависеть от устойчивости этого тренда и способности котировок нефти укрепиться на тех уровнях, которых они достигли в последние недели. Очень многое будет зависеть от решений стран-участников ОПЕК+ относительно объема увеличения уровней добычи с учетом роста цен. Очередное заседание ОПЕК+ должно состояться 4 марта, в следующий четверг. На среду, 3 марта, запланировано анонсированное ранее заседание Министерского мониторингового комитета ОПЕК+", - говорит Беспалов.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 февраля на 27,85 копейки, до 73,4747 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,96 копейки, до 89,4995 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 4,5 копейки по отношению к среде и составил 73,5843 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени увеличился на 2,42 копейки и составил 73,6951 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 215,488 млн, из которых $923,11 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 292,378 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 14,65 копейки, до 89,7499 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 47,63 копейки и составил 89,9853 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR393,814 млн, из которых EUR142,072 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR251,742 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно лишь слегка повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" подросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,37% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,65% и 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.

"В четверг на локальном рынке банки проводили основные налоговые платежи месяца, что сопровождалось дальнейшим ростом ставок МБК. Так, значение MosPrime "овернайт" выросло до 4,27% годовых (+5 б.п. за два дня), что стало максимальной отметкой за последние две недели. (. . .) Тем не менее, последний день расчетов по крупнейшим налоговым платежам уже не оказывал видимой поддержки рублю, который в четверг корректировался после серьезного укрепления накануне. В целом снижению курса рубля способствовала общая негативная обстановка на развивающихся рынках, где глобальный уход от риска выражался в падении большинства локальных валют", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.