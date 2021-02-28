USM и "Металлоинвест" построят в Курской области завод ГБЖ за 40 млрд руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группа USM Алишера Усманова и подконтрольный ей "Металлоинвест" построят в Курской области завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) стоимостью более 40 млрд рублей (без НДС).

Оператором проекта, который будет реализован с использованием проектного финансирования, выступит ООО "Михайловский ГБЖ" (МГБЖ, 55% принадлежит USM, 45% - Михайловскому ГОКу "Металлоинвеста").

"Михайловский ГБЖ" в воскресенье подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования для нового завода, говорится в сообщении сторон. Договор включает в себя поставку оборудования, инжиниринг и консультирование.

Проектная мощность завода составит более 2 млн тонн в год, он станет одним из крупнейших в мире по производству этого типа железорудного сырья.

Запуск производства намечен на первую половину 2024 года. Сырье для нового предприятия будет поставлять Михайловский ГОК.

"Новая установка металлизации проектируется на принципах безуглеродной металлургии - с перспективой полного перехода на использование "зеленого" водорода в качестве восстановителя. Этот проект создает основу для развития "зеленой" металлургии и перехода мировой индустрии на экологичные технологии производства стали", - заявил генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, чьи слова приводятся в сообщении.

Завод позволит производить ГБЖ высокого качества с помощью основанного на природном газе процессе прямого восстановления Midrex NG - наиболее экологичной технологии производства железа. По сравнению с выплавкой чугуна в доменных печах углеродный след Midrex NG ниже на 50%. В будущем замена природного газа на "зелёный" водород позволит достичь ещё большего снижения выбросов, отмечается в пресс-релизе.