Минфин с 5 марта увеличит покупки валюты до 6,7 млрд рублей в день

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что с 5 марта по 6 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 148,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок валюты вырастет в 2,8 раза - до 6,7 млрд рублей в день. На курсе рубля это объявление не сказалось.

К 12:01 по Москве доллар США вырос на Мосбирже за минуту только на 0,5 копейки, до 73,625 рубля. Курс евро не изменился и остался на 88,9175 рубля за евро.

К покупкам валюты после периода продаж с апреля прошлого года Минфин вернулся в январе. За три месяца мартовский объем - максимальный (с 5 февраля по 4 марта покупки составляли 45,6 млрд рублей, с 15 января по 4 февраля - 106,3 млрд рублей). Однако из-за разницы в количестве рабочих дней ежедневный объем покупок в марте - начале апреля будет немного меньше, чем в январе - 6,7 млрд рублей против 7,1 млрд рублей. По сравнению с февральским показателем - 2,4 млрд рублей в день - ежедневные покупки вырастут в 2,8 раза.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте в размере 116,9 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля составило плюс 31,2 млрд рублей.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении цены нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

Минфин начал продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 апреля 2020 года в связи с серьезным падением цены на нефть в результате снижения спроса в связи с коронавирусом, а также отказа России в марте присоединиться к новому соглашению ОПЕК+ и ответного решения Саудовской Аравии увеличить добычу, дав покупателям скидки. Сначала Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу валюты, а затем начались регулярные продажи из ФНБ.

До 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая он взлетел до 193,1 млрд рублей (11,4 млрд рублей в день), с 5 июня установил рекорд в 203,7 млрд рублей (10,2 млрд рублей), с 8 июля составлял уже 125,6 млрд рублей (5,7 млрд рублей), затем продолжил снижаться - до 64,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей) с 7 августа, 54 млрд рублей (2,5 млрд рублей) с 7 сентября. В октябре объем продаж вновь подскочил - до 126,9 млрд рублей (5,8 млрд рублей), с 9 ноября упал в 2 раза - до 50,1 млрд рублей (2,5 млрд рублей), с 7 декабря остался на прежнем уровне - 50,8 млрд рублей (2,2 млрд рублей).